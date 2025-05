Games são vistos como plataforma de anúncio premium por 85% dos anunciantes, mostra guia do IAB inédito no Brasil

Em sua missão de promover a evolução da publicidade digital no país, o IAB Brasil preparou um guia de games e um webinar com ações estratégicas para impulsionar o desempenho das marcas no segmento. O guia “Mudando o Jogo: Como a Publicidade em Jogos Impulsiona a Performance” revela que 85% dos anunciantes veem os games como uma plataforma de anúncios premium e de alta qualidade, essencial para alcançar resultados de branding positivos.

No próximo dia 8, às 10h, o IAB detalha resultados do guia em evento on-line, que reunirá especialistas, como Rafael Magdalena (US Media Consulting e professor do IAB), Cynthya Rodrigues (GMD), Ingrid Veronesi (Comscore), Mitikazu Koga Lisboa (Better Colective) e Guilherme Reis de Albuquerque (Webedia). Também serão abordadas estratégias, cases de sucesso, formatos e boas práticas para se atingir o público de games com campanhas. As inscrições para o webinar são gratuitas e podem ser feitas aqui.

O guia é uma tradução de um estudo do IAB US e revela insights valiosos sobre a eficácia da publicidade em jogos, demonstrando que os anúncios neste meio entregam resultados em todas as etapas da jornada de compra, aumentando a consideração e a defesa das marcas. O material revela que 86% dos profissionais de marketing consideram a publicidade em jogos cada vez mais importante para suas empresas, com 40% planejando aumentar os investimentos em 2024.

Com mais de 212 milhões de jogadores digitais nos EUA, a publicidade em games deixou de ser um nicho voltado apenas para jovens e, agora, abrange públicos diversos em escala global. Os formatos de anúncios variam desde inserções nativas no jogo até anúncios recompensados, proporcionando uma experiência imersiva e interativa para os consumidores.

“A capacidade de dialogar com um público cativo por meio de jogos, se bem aproveitada, é uma peça poderosa de um plano de mídia. Tanto o webinar quanto o guia ‘Mudando o Jogo’ são excelentes recursos para profissionais de publicidade digital que desejam explorar o universo dos games, pois trazem as melhores práticas e as estratégias mais inovadoras”, declara Cristiane Camargo, CEO do IAB Brasil.

Webinar – Mudando o jogo: como a publicidade em jogos impulsiona a performance

Data: 8 de agosto, às 10h

Formato: ao vivo e on-line

Custo: gratuito e aberto para não-associados

Link de inscrição: https://doity.com.br/webinar- iab-brasil-games