O presente de Natal perfeito para as empresas? Finalizar as contratações antes de 2026

Falta pouco mais de um mês para o ano virar, mas o mercado de trabalho brasileiro está longe de entrar no modo pausa. De acordo com a Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup, 53% das empresas pretendem contratar ainda no último trimestre, reforçando que dezembro deixou de ser sinônimo de processos seletivos esvaziados e tornou-se um período estratégico para o RH.

“A corrida por novos profissionais nesta reta final de 2025 é um reflexo direto de um cenário mais competitivo e de um planejamento corporativo que não pode esperar até janeiro. Se antes dezembro era sinônimo de processos seletivos esvaziados, hoje ele se tornou uma oportunidade estratégica para garantir que equipes comecem o próximo ciclo completas, produtivas e sem gargalos de última hora”, destaca Christian Pedrosa, fundador e CEO da DigAÍ.

A antecipação faz sentido. As empresas querem evitar o tradicional “apagão de talento” do início do ano, quando a concorrência por profissionais qualificados aumenta, as demandas retornam com força e o tempo médio de contratação se alonga, impactando metas, entregas e projetos do primeiro trimestre. Contratar agora é virar o ano pronto para executar.

A tecnologia tem sido decisiva para tornar essa estratégia viável. Plataformas de recrutamento baseadas em inteligência artificial aceleram triagens, avaliações e entrevistas com alto grau de precisão e custo reduzido — mesmo em períodos historicamente tumultuados, como dezembro. E a digitalização chegou a um novo patamar: ferramentas como as da DigAÍ já permitem entrevistas diretamente pelo WhatsApp, com análises automáticas das respostas, rankings inteligentes para recrutadores e feedback instantâneo para candidatos. A empresa também oferece soluções voltadas à gestão de pessoas, relacionamento com clientes e operações internas.

A soma entre eficiência tecnológica e baixa concorrência transforma dezembro em um terreno fértil para atrair um perfil de candidato valioso: profissionais que estão repensando a carreira, motivados a mudar e atentos às oportunidades que surgem quando a disputa diminui.

“O movimento de antecipar as seleções demonstra maturidade de gestão, visão estratégica e a compreensão de que equipes bem estruturadas são o maior impulsionador de resultados — sobretudo no primeiro trimestre, período crítico para metas, lançamentos e consolidação de projetos”, finaliza Pedrosa.