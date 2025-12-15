Transformação na nuvem ganha maturidade e impulsiona uso estratégico de dados no Brasil

A adoção de nuvem no Brasil entrou em um novo estágio: depois de anos focadas em migração e redução de custos, as empresas passam a encarar a nuvem como base para inovação, inteligência e competitividade. Essa guinada acompanha a popularização da inteligência artificial generativa, a expansão de modelos digitais e a necessidade crescente de segurança, governança e integração entre múltiplos ambientes.

Com volumes massivos de dados, aplicações distribuídas e custos elevados de movimentação entre nuvens, organizações brasileiras enfrentam o desafio de extrair mais valor de suas informações — e fazê-lo com agilidade, proteção e integração. Fragmentação, silos e riscos cibernéticos se tornaram barreiras centrais para a maturidade digital, exigindo novas abordagens e infraestrutura mais inteligente.

É nesse cenário que a NetApp vem se consolidando como parceira estratégica na modernização de arquiteturas de dados no país. A empresa atua para simplificar o acesso, o gerenciamento e a proteção das informações corporativas, reforçando a visão de que a transformação em nuvem não é apenas tecnológica, mas cultural e operacional.

“Nos últimos anos, as empresas brasileiras avançaram em migrações pontuais para a nuvem. Agora, o desafio é outro: transformar o modo como os dados são usados para gerar valor, e não apenas onde estão armazenados”, afirma Marcos Gaspar, District Manager da NetApp Brasil. “Nosso papel é ajudar as organizações a dar esse próximo passo, conectando ambientes, eliminando silos e criando uma base sólida para a adoção segura e eficiente de inteligência artificial.”

Com parcerias estratégicas com Google Cloud, Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS), a NetApp tem ampliado o acesso a soluções que combinam desempenho, flexibilidade e segurança. Para as empresas, isso significa operar dados em múltiplos ambientes como se estivessem em um único ecossistema — reduzindo complexidade e acelerando projetos de IA, automação e análise avançada.

Gaspar avalia que o país continuará nesta curva ascendente de maturidade digital: “A nuvem é o alicerce da economia digital. E o que estamos vendo é que as organizações que conseguem governar bem seus dados, com transparência, segurança e inteligência, são as que mais crescem, inovam e conquistam vantagem competitiva.”