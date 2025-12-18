Track anuncia Nicolas Soares como novo head de Negócios

A Track, empresa especializada em jornada digital e inteligência aplicada ao setor hoteleiro para impulsionar vendas diretas, anuncia a chegada de Nicolas Soares como seu novo head de Negócios. Com mais de seis anos de experiência em hotelaria e tecnologia, o executivo possui trajetória marcada pela inovação e pela entrega de soluções que unificam eficiência operacional, digitalização e experiência do hóspede.

Nicolas desenvolveu projetos de destaque em grandes redes internacionais, incluindo a Accor, onde atuou como um dos responsáveis pelo primeiro projeto global de autoatendimento da companhia. Fascinado por tecnologia desde a infância, ele construiu sua carreira buscando tornar ferramentas digitais mais acessíveis e intuitivas — visão que agora passa a aplicar estrategicamente dentro da Track. “Sou guiado pelo propósito de simplificar a tecnologia e expandir seus impactos para além das ferramentas, transformando a forma como hotéis se relacionam com seus hóspedes e como as pessoas viajam e consomem experiências”, afirma.

O executivo trabalhará ao lado de Jaimes Patrick, fundador e CEO da Track, conhecido por liderar iniciativas de transformação digital em empreendimentos hoteleiros de referência no país. A empresa, que combina tecnologia, dados e experiência humana para aumentar a conversão direta de reservas, já atende mais de 60 hotéis, pousadas e resorts em todo o Brasil — número que deve saltar para 250 até 2026, consolidando a Track como a principal referência em jornada digital para o setor hoteleiro no país.