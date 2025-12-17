Rafael Macedo assume cargo de CTO na Payloop

A Payloop, plataforma especializada em gestão de assinaturas e pagamentos recorrentes, anuncia Rafael Macedo como seu novo Chief Technology Officer (CTO), reforçando a estratégia de crescimento da empresa no Brasil e no exterior. Profissional com ampla experiência em tecnologia e inovação — e atuação como sócio da 87Labs — Macedo chega para liderar a evolução do produto e acelerar o desenvolvimento de soluções que ampliem a eficiência e a automação de negócios SaaS, marketplaces e empresas de serviços digitais.

A chegada do executivo marca um novo capítulo para a Payloop, que vem se consolidando como uma das plataformas mais robustas do mercado em automação financeira. A expectativa é que Macedo contribua diretamente para o fortalecimento da infraestrutura tecnológica, aprimoramento dos recursos de cobrança recorrente e ampliação da capacidade de escalar grandes operações com segurança, estabilidade e inteligência.

Com histórico em construção de produtos digitais, arquitetura de sistemas e liderança técnica, Macedo assume a missão de orientar o roadmap tecnológico da Payloop em um momento de forte expansão. A empresa aposta em um ecossistema completo de gestão de assinaturas — incluindo billing, antifraude, analytics e integrações — e planeja acelerar a entrega de novas funcionalidades voltadas à otimização de receita e redução de churn.

A nomeação reforça o compromisso da Payloop em combinar tecnologia avançada, experiência de mercado e visão estratégica para apoiar empresas que operam modelos recorrentes em escala. A nova fase mira não apenas o crescimento nacional, mas também o posicionamento da plataforma como referência latino-americana em automação financeira inteligente.