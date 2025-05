Avenue Code contrata Paulo Pellon para liderar práticas de Google Cloud

A consultoria de tecnologia Avenue Code, que atua no segmento de transformação digital e serviços de Inteligência Artificial (IA), anuncia a contratação de Paulo Pellon, como Google Cloud Practice Director & Head of Google Cloud BU. O objetivo é fortalecer seu time de profissionais em GCP. O executivo atuou, nos últimos quatro anos, na Google, onde ocupava a posição de Head of Enterprise Architecture – Google Cloud.

Com uma sólida carreira de mais de três décadas, esteve sempre na vanguarda da condução de iniciativas de transformação digital com tecnologias de ponta para impulsionar negócios. Sua experiência engloba um profundo entendimento do mercado brasileiro, aliado a uma extensa experiência internacional em toda a América Latina (LATAM) , adquirida em empresas como UiPath, IBM e Oracle.

A Avenue Code foi nomeada “Parceira do Ano da Google Cloud Services para a América Latina” pelos quatro últimos anos consecutivos. A movimentação de Pellon ilustra a importância da parceria entre as duas empresas, que existe já há 6 anos. Na nova função, o executivo terá o desafio de gerenciar e desenvolver a equipe de especialistas em nuvem Google Cloud na Avenue Code e será responsável por impulsionar o crescimento da prática de Google Cloud dentro da consultoria.

“Estamos extremamente contentes em receber o Paulo Pellon em nossa equipe. Sua vasta expertise em Google Cloud e liderança estratégica, combinadas com seu histórico comprovado de sucesso, serão inestimáveis para impulsionar o crescimento e a inovação da nossa colaboração com o Google Cloud. A nomeação do Paulo reafirma nosso compromisso duradouro com essa parceria estratégica e nossa visão de liderar a transformação digital de empresas através da adoção de soluções em nuvem de ponta”, disse Alexander Carvalho, CEO da Avenue Code Brasil.