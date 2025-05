Axis Communications nomeia Luis Ceciliato como novo Gerente Nacional de Vendas no Brasil

A Axis Communications anunciou Luis Ceciliato como novo gerente nacional de vendas para o Brasil. O executivo possui amplo conhecimento do mercado e um histórico de sucesso no desenvolvimento de negócios e na gestão de grandes contas no país.

Sua nomeação é um passo estratégico para reforçar ainda mais a presença da Axis no Brasil. Como parte de seus objetivos como líder da equipe da Axis no país, ele pretende impulsionar uma relação chave, próxima e sólida com parceiros, usuários finais e clientes potenciais brasileiros.

Sobre a nomeação, Leopoldo Ruiz, diretor regional para a América Latina, comentou que “o Brasil é um país com desafios e oportunidades únicas. A experiência e o profissionalismo de Luis Ceciliato fortalecem a estratégia de negócios da empresa no país e nos permitem aproveitar todas as oportunidades que ele oferece. Seu conhecimento sobre o setor e a indústria é um benefício para podermos continuar nos posicionando como líderes no setor nesta região da América Latina e globalmente. Desejo-lhe muito sucesso nesta nova etapa de sua carreira profissional”.

Luis Ceciliato se juntou à Axis Communications em 2021 e, nos últimos quatro anos, contribuiu significativamente como Key Account Manager (KAM), lidando com grandes clientes nacionais e globais a partir do Brasil. “Estou extremamente feliz com a oportunidade de assumir o papel de gerente nacional de vendas no Brasil. Nos últimos anos, trabalhei em um programa específico para clientes finais, focado em relações de longo prazo com nossos integradores e distribuidores. Meu objetivo é continuar a implementação desta estratégia com uma equipe unida e mais forte do que nunca. Para mim, é um prazer estar à frente da Axis no Brasil para levar a empresa ao próximo nível,” disse Ceciliato.

Conforme o novo gerente nacional de vendas, o plano da Axis é continuar fortalecendo os negócios e as relações estratégicas da empresa no país, gerando demanda por soluções tecnológicas em setores prioritários, como infraestrutura crítica, energia, finanças, hospitais, cidades inteligentes e centros de dados.

A esse respeito, o Brasil conta com seu próprio Centro de Experiência da Axis, um espaço onde clientes e parceiros podem experimentar, testar e ver pessoalmente o funcionamento dos diversos produtos em diferentes cenários antes de fazer qualquer tipo de investimento. “Convido a todos a visitar nosso Axis Experience Center, que ajuda a aumentar a eficiência operacional e logística, assim como a segurança de qualquer empresa e setor, de acordo com as necessidades do cliente.”