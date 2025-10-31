Wizard by Pearson é a nova escola oficial de idiomas da Kings League Brazil

Quando o esporte encontra a educação, o resultado é uma combinação poderosa de superação, propósito e desenvolvimento. Com esse espírito, a Wizard by Pearson firmou uma parceria inédita com a Kings League Brazil, tornando-se a primeira escola de idiomas oficial da liga. O acordo busca incentivar o aprendizado de inglês entre jovens atletas, ex-atletas, criadores de conteúdo, streamers e torcedores, fortalecendo o crescimento pessoal e profissional dentro e fora das arenas.

A partir de outubro, a Wizard promoverá ações voltadas ao público jovem, incluindo sorteios de bolsas de estudo e experiências imersivas no universo da língua inglesa. Jogadores, dirigentes e profissionais da liga também terão acesso a cursos adaptados às suas rotinas, com aulas online na metodologia Wizard ON, certificações de proficiência e acompanhamento pedagógico das equipes da Wizard e da Pearson.

Segundo Anderson Estevão, diretor Comercial da Pearson Brasil, a iniciativa reforça o compromisso da empresa em preparar novas gerações para um mercado global. “Aprender inglês vai muito além da sala de aula. É sobre abrir portas, ampliar horizontes e desenvolver habilidades que impulsionam tanto o crescimento pessoal quanto o profissional. O esporte ensina valores fundamentais, e o idioma complementa esse aprendizado ao conectar o indivíduo com o mundo”, destaca Estevão.

A parceria é respaldada por dados do estudo “Idiomas e Habilidades”, realizado pela Pearson em parceria com a Opinion Box, que revelou que 8 em cada 10 brasileiros acreditam que dominar outro idioma abre portas para o desenvolvimento de competências profissionais. Entre as principais habilidades potencializadas pelo aprendizado de idiomas estão comunicação verbal (47%), atendimento ao cliente (39%) e competências digitais (34%). Além de ampliar as oportunidades de aprendizado, a colaboração entre a Wizard by Pearson e a Kings League Brazil reforça a importância da educação como instrumento de transformação social e empregabilidade. “Esse é só o primeiro passo. Com o contato recorrente, queremos identificar novas formas de fortalecer essa parceria e oferecer ainda mais oportunidades aos participantes da liga”, afirma Estevão.

Criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, a Kings League revolucionou o futebol mundial ao unir esporte, entretenimento e tecnologia em um formato inovador. A liga conta com equipes presididas por grandes streamers e criadores de conteúdo, expandindo-se agora para o Brasil e consolidando-se como um fenômeno global. Com essa parceria, a Wizard by Pearson reafirma sua missão de democratizar o acesso ao aprendizado de idiomas e conectar a educação ao universo esportivo, oferecendo aos jovens brasileiros as ferramentas necessárias para competir — e vencer — em qualquer campo, dentro e fora das quatro linhas.