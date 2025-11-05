Carreiras Digitais & Cia

IEL oferece quase 2 mil vagas com bolsas de até R$ 2,2 mil

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 1.980 vagas de estágio abertas em diversos estados do Brasil. Há oportunidades em artes plásticas, biologia, ciências da computação, comunicação social, design gráfico, direito, engenharia de produção, gastronomia, gestão de recursos humanos e muito mais, incluindo cursos técnicos e do ensino médio. Todas as oportunidades são remuneradas e as bolsas variam de R$ 350 a R$ 2,2 mil, além de auxílio transporte. 

Pernambuco: O IEL-PE está com 250 vagas de estágio para a Região Metropolitana de Recife e no Sertão do São Francisco. Os valores das bolsas estão entre R$ 500 e R$ 1,8 mil.As vagas são para áreas como ciências contábeis, enfermagem, engenharia de produção, marketing e nível técnico. Para realizar se cadastrar e mais informações, acesse o site do IEL-PE.
Rio Grande do Sul: O IEL-RS está oferecendo 53 vagas de estágio nas cidades de Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Porto Alegre, São Leopoldo e Viamão. As bolsas variam entre R$ 600 a R$ 2,2 mil.As oportunidades são para as áreas de administração, ciências contábeis, engenharia de produção, gestão, comercial e financeira, gestão financeira, marketing, psicologia, recursos humanos e nível técnico. Para mais detalhes das vagas e preenchimento do cadastro, acesse o site do IEL-RS.
Rondônia: O IEL-RO está com 25 vagas abertas para estágio. As vagas são para as áreas de administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação social, direito, gestão de recursos humanos, letras, pedagogia, além de nível médio e técnico.As oportunidades são para as cidades de Ariquemes e Porto Velho. As bolsas variam de R$ 650 a R$ 2,1 mil. Para realizar o cadastro e mais informações, basta acessar o site do IEL-RO.
Roraima: O IEL-RR está ofertando com 28 vagas de estágio. Para diversas áreas como: administração, agronomia, ciências contábeis, direito, economia, educação física, engenharia civil, pedagogia e nível técnico. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,5 mil. As oportunidades são para a capital, Boa vista. Para mais informações, basta acessar o site do IEL-RR.

Sergipe: O IEL-SE está com 24 vagas de estágio para a capital, Aracaju. Os valores das bolsas estão entre R$ 500 e R$ 1 mil. As vagas são para áreas como administração, ciências contábeis, educação física, engenharia civil e de produção, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda. Para realizar se cadastrar e mais informações, acesse o site do IEL-SE.

Tocantins: O IEL-TO está com 48 vagas abertas para estágio. As oportunidades são para as áreas de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, direito, educação física, engenharia civil e de software, farmácia, física, gestão pública, jornalismo, letras, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda.Além do superior, há também oportunidades para nível médio e técnico. As bolsas variam de R$ 350 a R$ 1,2 mil. As vagas são para as cidades Araguaína, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Filadélfia, Gurupi, Miracema do Tocantins, Novo Acordo, Palmas e Porto Nacional. Para realizar o cadastro e mais informações, basta acessar o site do IEL-TO.

