IEL oferece quase 2 mil vagas com bolsas de até R$ 2,2 mil

Confira os detalhes das vagas em cada estado:

Alagoas: O IEL-AL está com 59 vagas de estágio abertas para as áreas de administração, biblioteconomia, ciências contábeis, design, economia, engenharia civil, gestão de recursos humanos, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda e recursos humanos.Além do ensino superior, há também vagas para nível técnico. As oportunidades são para as cidades de Arapiraca e Maceió. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1 mil. Para mais informações, acesse O IEL-AL está comde estágio abertas para as áreas de administração, biblioteconomia, ciências contábeis, design, economia, engenharia civil, gestão de recursos humanos, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda e recursos humanos.Além do ensino superior, há também vagas para nível técnico. As oportunidades são para as cidades de Arapiraca e Maceió. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1 mil. Para mais informações, acesse site do IEL-AL

Amazonas: O IEL-AM oferece 34 vagas de estágio na capital Manaus, para diversas áreas como, administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, design gráfico, educação física, engenharia civil, farmácia, marketing, odontologia, recursos humanos, tecnologia da informação e nível técnico.Além do ensino superior, há também oportunidades para nível médio e técnico. Os valores das bolsas estão entre R$ 600 e R$ 1,5 mil. Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL e manter todos os dados atualizados. Para mais informações acesse o site do IEL-AM.

Bahia: O IEL-BA oferece 631 vagas de estágio para diversas áreas, incluindo arquitetura e urbanismo, artes plásticas, biologia, comunicação social, direito, economia, enfermagem, engenharias, farmácia, fisioterapia, gastronomia, gestão pública, nutrição, psicologia, radiologia, turismo, ensino médio, técnico e vários outros.As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Barreiras, Caculé, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibicaraí, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Maracás, Porto Seguro, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Os valores das bolsas estão entre R$ 400 e R$ 1,8 mil. Para realizar a inscrição e mais informações estão disponíveis no site do IEL-BA.CearáO IEL-CE está oferecendo 28 vagas de estágio para diversas áreas como, administração, direito, contábeis, educação física, enfermagem, engenharia de produção, engenharia civil, publicidade e propaganda.Os valores das bolsas estão entre R$ 500 e R$ 1,2 mil. As oportunidades são para as cidades de Crato, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maranguape e Sobral. Para preenchimento do cadastro e mais informações, acesse o site do IEL-CE.

Distrito Federal: O IEL-DF está com 53 vagas abertas para estágio. Há oportunidades para áreas de administração, arquitetura e urbanismo, arquivologia, ciências contábeis, comunicação, design gráfico, direito, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, farmácia, nutrição, publicidade e propaganda, recursos humanos e tecnologia da informação. As bolsas que variam de R$ 700 a R$ 2 mil.Para realizar o cadastro e mais informações, basta acessar o site do IEL-DF. Em caso de dúvidas, ligue para (61) 3362-6075, mensagem para (61) 99128-2294 ou envie um e-mail para [email protected].

Goiás: O IEL-GO está oferecendo 492 vagas de estágio para diversas áreas, como administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas e da saúde, ciências exatas e naturais, ciências sociais, comunicação e artes, engenharia, logística e tecnologia da informação.As oportunidades são os municípios de Acreúna, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Goianira, Guapó e Senador Canedo. Os valores das bolsas estão entre R$ 400 a R$ 2 mil. Para mais detalhes e cadastro, acesse o site do IEL-GO.

Mato Grosso: O IEL-MT está com 69 vagas de estágio abertas em diversas áreas, incluindo administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, economia, educação física, engenharia da computação, engenharia (ambiental, civil e química), pedagogia, nível técnico e médio.As vagas são ofertadas nas cidades de Alta Floresta, Canarana, Colíder, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. As bolsas variam de R$ 700 a R$ 1,5 mil. Para mais informações sobre as vagas e realizar o cadastro, acesse o site do IEL-MT.

Minas Gerais: O IEL-MG oferece 57 vagas de estágio em diversas áreas, como administração, ciências contábeis, comunicação social, engenharia, gestão de pessoas, logística, marketing, pedagogia, tecnologia da informação e nível técnico. Os valores das bolsas variam entre R$ 600 e R$ 2 mil.As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Alfenas, Belo Horizonte, Betim, Capelinha, Contagem, Governador Valadares, Itabirito, Juiz de Fora, Manhumirim, Mariana, Matias Barbosa, Nova Lima, Patos de Minas, Santana do Paraíso, São Joaquim de Bicas, São Lourenço, Sarzedo, Timóteo, Uberaba e Varginha. Para mais informações sobre as vagas e realizar a inscrição, acesse o site do IEL-MG.

Paraná: O IEL-PR tem 183 vagas de estágio abertas nas áreas de administração, ciências contábeis, economia, engenharia mecânica e de produção, logística, marketing, pedagogia, psicologia, química e muito mais. As bolsas variam de R$700 a R$2 mil.As oportunidades são para os municípios de Apucarana, Arapongas, Barracão, Campina Grande do Sul, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Medianeira, Paiçandu, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Toledo e União da Vitória. Para mais informações e preenchimento do cadastro, acesse o site do IEL-PR.