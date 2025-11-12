Em um mundo digital, um calendário analógico pode mudar vidas

Em um mundo em que a organização pessoal depende cada vez mais de aplicativos, telas e notificações constantes, uma preferência analógica continua firme — especialmente entre profissionais de tecnologia: o uso do calendário físico. Mesmo na era das agendas digitais, esse formato segue sendo valorizado como ferramenta de foco visual e priorização de tarefas. Aproveitando essa tendência, o Instituto Cão de Rodinhas, ONG reconhecida nacionalmente por seu trabalho com animais com deficiência, acaba de lançar o Calendário 2026. A proposta une planejamento e impacto social: cada unidade vendida contribui diretamente para o cuidado de cães e gatos com deficiência, custeando fisioterapia, fraldas, cadeiras de rodas e outros insumos essenciais.

A edição deste ano reúne 68 pets fotografados em estúdios de São Paulo e Curitiba. As inscrições para participar do ensaio esgotaram-se em menos de dez minutos, refletindo o engajamento crescente em torno da causa. As imagens mostram animais que utilizam cadeiras de rodas e diferentes recursos adaptados, reforçando a mensagem de que deficiência não significa limitação, e sim diversidade. Para a fundadora do Instituto, Larissa Tanaka Onuki, o calendário vai além da estética: transforma a rotina de quem o utiliza em um ato de conscientização diária. “Se as pessoas vão olhar para o calendário todos os dias, que ele traga inspiração — e não pena. Esses pets vivem, correm, brincam e são felizes”, afirma.

No ambiente corporativo, especialmente no setor de tecnologia, o calendário físico tem ganhado novo valor como complemento às ferramentas digitais. Ele ajuda a manter o foco em metas sem abrir novas abas, reduz a dependência de telas e facilita a visualização rápida de prazos e entregas. Assim, o Calendário 2026 do Cão de Rodinhas se posiciona como um produto funcional e, ao mesmo tempo, transformador: organiza o ano e promove inclusão.

Com a proximidade das festas de fim de ano, o Instituto destaca ainda outros produtos solidários disponíveis em sua loja — como livros, cartilhas e kits infantis — que podem ser opções de presente para equipes, clientes ou parceiros. Os itens podem ser encontrados em: https://www.caoderodinhas.com.br/category/all-products

Escolher um calendário físico pode parecer uma decisão simples, mas neste caso ela carrega significado: além de ajudar no planejamento, contribui diretamente para melhorar a qualidade de vida de animais com deficiência. Uma escolha que organiza o ano — e salva vidas.