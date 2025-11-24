EDP orienta consumidores a fazer escolhas mais eficientes e sustentáveis na Black Friday

Muitos consumidores veem a Black Friday como a oportunidade ideal para adquirir por preços mais acessíveis eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que frequentemente aparecem entre os produtos mais comprados na data comercial de promoções. Mas, além de comparar valores, é essencial considerar fatores como eficiência energética, durabilidade e segurança elétrica.

Com o intuito de incentivar um consumo mais consciente, a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Guarulhos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, reforça a importância de escolher equipamentos com melhor desempenho energético, capazes de reduzir o desperdício de recursos naturais, minimizar o impacto na conta de luz e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Em 2025, a Black Friday será no dia 28 de novembro, data que coincide com o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário de muitos brasileiros, movimentando ainda mais o comércio neste fim de ano. Na hora da compra, o consumidor deve verificar se o equipamento possui o selo do Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica, o Procel. Com classificações que variam de A (mais eficiente) a G (menos eficiente), o selo, um adesivo em formato de lâmpada, ajuda a identificar os aparelhos com melhor desempenho.

Outra referência importante é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), que informa o desempenho energético de diversos equipamentos, como condicionadores de ar, geladeiras, fogões, micro-ondas, televisores e ventiladores. Integrante do Programa Brasileiro de Etiquetagem, a Ence utiliza cores e letras para identificar sua eficiência: das verdes com a letra A, que representam o menor consumo, às vermelhas com a letra F, de maior consumo.

Segundo Roberto Miranda, gestor da EDP, observar a classificação dos equipamentos permite fazer escolhas de compra mais responsáveis. “Além de considerar o preço, o consumidor deve avaliar dados como o consumo anual e a potência do aparelho. Essas informações ajudam a reduzir os gastos com energia, incentivam o uso sustentável dos recursos e contribuem para a preservação ambiental.”

Adquirir produtos com maior eficiência energética também aumenta a segurança elétrica da residência. Os equipamentos com selo e etiqueta passaram por testes de desempenho e segurança supervisionados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que garante conformidade com padrões rigorosos de qualidade e operação.

Outro benefício é a durabilidade: aparelhos mais eficientes tendem a apresentar vida útil mais longa, reduzindo a necessidade de trocas frequentes e evitando o descarte prematuro de produtos, um hábito que gera impacto ambiental. Para contribuir com a preservação do planeta, o consumidor também pode avaliar a possibilidade de realizar reparos e manutenções que prolonguem o uso dos equipamentos com segurança, antes de optar por novas compras. Quando a substituição for necessária, melhor optar por marcas que adotem práticas sustentáveis e comprometidas com o meio ambiente.

Para complementar um consumo consciente, vale seguir algumas orientações práticas que reduzem o risco de danos aos equipamentos e acidentes envolvendo a rede elétrica. No caso dos chuveiros, modelos de alta potência consomem mais energia e exigem instalações compatíveis, com fios e disjuntores adequados. Nos aparelhos de ar-condicionado, é fundamental escolher a potência correta para o tamanho do ambiente, evitando sobrecarga e desperdício.

Manter a instalação elétrica em bom estado também faz diferença. Emendas malfeitas, fios desencapados e o uso de benjamins (Ts) podem causar sobreaquecimento, aumentar o consumo e gerar risco de curto-circuito ou incêndio.

Confira dicas de consumo consciente: