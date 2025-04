Além do Chat GPT: cinco inteligências artificiais aliadas aos estudos

De assistentes virtuais ao reconhecimento facial, as inteligências artificiais (IA) estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos ambientes de aprendizagem, não é diferente, e os estudantes podem se beneficiar das possibilidades que essas ferramentas oferecem quando utilizadas de maneira adequada.

“Não há como ignorar esse avanço tecnológico. Precisamos nos atualizar constantemente sobre as novas ferramentas criadas. Como essas tecnologias estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, é essencial saber usá-las corretamente, de modo a potencializar as habilidades humanas”, afirma o gerente de Tecnologia e Transformação do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, Vinicius Paulo Raimundo.

Socratic

IA que possibilita analisar conteúdos ensinados em sala de aula e buscar mais informações sobre os assuntos abordados, de forma mais completa e visual, em questões de matemática, química e literatura, por exemplo. O aplicativo pode ser baixado pelo Google em aparelhos Samsung ou IOS, de forma gratuita e ilimitada.

Grammarly

Grammarly é um recurso baseado em IA exclusivo para a escrita. Com ele, é possível garantir que qualquer redação se torne mais precisa em relação à gramática e ortografia. Além disso, o aplicativo sugere mudanças no estilo da escrita, adaptando para o público-alvo em questão.

Mendeley

Um “bibliotecário particular” e também uma rede social para acadêmicos. Isso significa que ele não só ajudará com as bibliografias no final dos trabalhos, mas também permitirá que o usuário colabore com outros acadêmicos no fórum Mendeley e sugira novos artigos relevantes com base nos trabalhos anteriores.

Nuance

Aplicativo de reconhecimento de voz, particularmente útil para estudantes que têm dificuldade em escrever ou digitar. Ele utiliza a ferramenta Dragon Speech Recognition, que transcreve até 160 palavras por minuto. Dessa forma, o aplicativo dita com precisão redações, planos de aula, planilhas de exercícios e várias outras possibilidades, a uma velocidade três vezes mais rápida do que a digitação humana.

Gradescope

Uma combinação de IA e aprendizado de máquina para simplificar a avaliação. Ao terminar uma lição, o aplicativo ajuda o estudante a ter uma noção do que será corrigido. Os professores podem usar essa ferramenta de IA para tornar a marcação mais rápida, mas ela também pode ser utilizada por alunos que querem identificar áreas que precisam de melhorias com antecedência.

Esses recursos, aliados aos estudos, podem ser uma grande ajuda para o desenvolvimento escolar e também para o mercado de trabalho. Para auxiliar quem está começando o aprendizado por meio da internet, o CIEE/PR oferece cursos de capacitação gratuitos para a introdução às ferramentas virtuais. Exemplos desses cursos são “Inclusão Digital” e “Introdução ao Canva”, disponíveis no formato a distância, além da grade mensal de cursos presenciais em Curitiba (PR) e demais regiões do Paraná. Para saber mais, acesse o site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br) na aba “cursos livres”.