nstech lança sistema de gestão para corretoras de seguro de transporte

A nstech, empresa de software para supply chain da América Latina, anuncia parceria com a plataforma de conteúdo Seguros na Prática para o lançamento do seu novo sistema de gestão focado em corretoras de transporte, nscorr. O evento online celebrará o lançamento oficial e será transmitido no Youtube da empresa na terça-feira, dia 23 de julho, às 10h30. Interessados podem se inscrever no link.

Como anfitriões, o webinar conta com Anderson Ojope, Diretor de Conteúdo do Seguros na Prática, e Nicolas Scridelli, Head de Corretores na nstech. Entre os convidados, estão Roberto Schmith, CEO da Insert Seguros, e Georgio Dovas, CEO de Mercado Securitário na nstech. Juntos, eles explorarão como as inovações tecnológicas estão transformando a gestão das corretoras de seguros de carga.

O nscorr é um sistema de gestão projetado para otimizar a eficiência das corretoras por meio da inovação, incluindo funcionalidades para integrar e agilizar várias etapas da jornada do corretor, desde a cotação, averbação, faturamento até a gestão de sinistro. Este sistema modular ajuda a resolver desafios do setor, como a falta de visibilidade centralizada e a morosidade nos processos de faturamento, garantindo uma operação mais ágil e informações em tempo real.

Um dos destaques do nscorr é a capacidade de reduzir o processo de prévia de faturamento de 15 dias para apenas um dia. Além disso, o módulo de auditoria de averbações amplia a receita e minimiza as negativas de sinistro por falhas na averbação, protegendo o segurado contra possíveis complicações.

“Nosso propósito é melhorar o mundo por meio da logística e da mobilidade. Com o nscorr, estamos elevando a tecnologia disponível para corretoras, ajudando o mercado a alcançar um novo nível. Quero reiterar que nosso objetivo não é substituir as corretoras, mas fortalecer nossa parceria com elas. Buscamos uma relação na qual corretor, segurado e seguradora se beneficiem mutuamente”, reforça Georgio Dovas, CEO de Mercado Securitário na empresa.

Juntamente ao sistema recém lançado para seguradoras, o nsseg, as inovações reúnem produtos específicos para o setor de seguros de transporte, que ajudam de ponta a ponta a jornada das corretoras e seguradoras. A nstech investiu mais de R$ 12 milhões no desenvolvimento das novidades.