Two Point Campus revela curso da Escola de Espionagem

Two Point Campus é um simulador de gerenciamento encantador, no qual você poderá criar a universidade dos seus sonhos, moldar a vida de seus alunos e gerenciar tudo entre eles. Two Point Campus está chegando ao PC e consoles em 9 de agosto de 2022, e os jogadores já podem pré-comprar o título aqui – a pré-venda para Nintendo Switch será via eShop, em breve. Two Point Campus também estará disponível no Xbox Game Pass para console e PC Game Pass no primeiro dia.

Para mais informações sobre o Two Point Campus, acesse o site oficial, onde você pode se inscrever no County Pass que desbloqueia o item gratuito mais aguardado para o lançamento: o Banheiro Dourado! Você pode acompanhar o jogo no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter.