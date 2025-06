Jogos360: conheça os games mais acessados durante as férias escolares

As férias escolares fazem com que muitos pais busquem alternativas para entreter as crianças e os jovens. Inevitavelmente, os jogos online se destacam como uma opção atrativa e acessível.

O Jogos360 é um dos sites de games online mais tradicionais do Brasil. A plataforma tem se destacado como referência no setor de entretenimento digital, já que, segundo dados do SimilarWeb, recebe em média 2 milhões de visitas por mês e possui uma ampla variedade de formatos que vão desde aventuras, corridas até quebra-cabeças e clássicos como Pac-Man. O portal não exige instalações ou dispositivos especiais, podendo ser acessado diretamente pelo navegador.

De acordo com a 7Graus, empresa responsável pelo portal, os jogos mais acessados nos últimos 30 dias foram Fireboy and Watergirl 1: Forest, Moto X3M, Xtreme Motorbikes, Pac-Man, Pou Online, Among Us Online, Traffic Jam 3D, Bad Ice Cream, Uno Online e Highway Racer 3D. Além disso, os visitantes permanecem em média de 7 a 10 minutos no site a cada sessão, demonstrando o sucesso do Jogos360 entre os usuários.

A plataforma possui mais de 3 mil opções online gratuitas no seu catálogo e lançamentos novos diariamente. Há alternativas para todas as gerações, como o Pac-Man, responsável por uma febre cultural nos anos 80. O jogo com temática de “detetive”, Among Us, viralizou na internet recentemente e foi lançado em 2018, mas se destacou somente em 2020.

“Os jogos online têm se tornado uma parte integrante do cotidiano das crianças e dos jovens, e durante as férias escolares, essa tendência se intensifica. O Jogos360 oferece uma ampla gama de opções, permitindo que os usuários se divirtam e relaxem em qualquer lugar, seja durante uma viagem, nos momentos de espera ou simplesmente para descontrair em casa”, comenta Rui Marques, CEO da 7Graus.