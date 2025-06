BigDataCorp lança plataforma que eleva segurança e integridade nas apostas esportivas

O mercado de apostas esportivas no Brasil, apesar de seu crescimento e potencial econômico, enfrenta desafios significativos relacionados à integridade e à segurança. Recentemente, o país foi palco de escândalos de manipulação de resultados, destacando a vulnerabilidade do setor a atividades fraudulentas. No primeiro semestre de 2023, o Ministério Público de Goiás denunciou mais de vinte pessoas, incluindo atletas e financiadores, por suspeitas de manipulação de resultados em partidas de futebol. Além disso, o caso do jogador brasileiro do West Ham, acusado de má conduta relacionada a apostas esportivas, ressalta a necessidade de vigilância constante e de regulamentações rigorosas para preservar a integridade dos esportes e das apostas.

Essas necessidades são reforçadas pelo volume de movimentação financeira do setor, que ultrapassa os R$100 bilhões anualmente. Com o aumento das apostas online, a segurança e a prevenção de fraudes é uma questão crucial para garantir a integridade do setor e a confiança dos usuários. O rápido crescimento no país pode ser atribuído à ampla distribuição de conteúdo esportivo, maior acesso à internet, dispositivos móveis e meios de pagamento digitais. No entanto, esse crescimento também trouxe desafios significativos, especialmente em relação à prevenção de fraudes e crimes. A lei das Apostas Esportivas de 2023, no Brasil, estabeleceu uma estrutura regulatória rigorosa para garantir que as operações sejam conduzidas de maneira segura e transparente.

A regulamentação exige que as operadoras de apostas adotem medidas eficazes para verificar a identidade dos clientes e monitorar suas atividades. O processo de Know-Your-Client (KYC) tornou-se fundamental para a prevenção de fraudes, permitindo que as empresas verifiquem informações importantes sobre os apostadores, como a identificação de pessoas politicamente expostas e a presença em listas de sanções. Esse processo ajuda a avaliar o nível de risco de cada cliente e a garantir que as atividades de apostas sejam realizadas de forma segura e conforme a lei.

Um dos principais desafios enfrentados pelas operadoras de apostas é a identificação de apostadores indevidos, que podem influenciar o resultado de eventos esportivos. A capacidade de identificar rapidamente essas pessoas é essencial para proteger a integridade dos eventos e garantir a conformidade com as exigências regulatórias. A fragmentação e a desorganização dos dados disponíveis representam obstáculos significativos, exigindo soluções eficazes para a consolidação e verificação das informações.



Para Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp, o mercado de apostas esportivas no Brasil está vivenciando uma verdadeira revolução, com um crescimento exponencial que reflete a paixão nacional pelo esporte e a adoção de tecnologias digitais. “No entanto, esse avanço traz desafios significativos, principalmente no que tange à segurança e à integridade das operações. A lei que regulariza a atividade foi um marco importante, estabelecendo um quadro regulatório que não apenas protege os consumidores, mas também assegura a transparência e a legalidade das apostas”, completa.

A lavagem de dinheiro também é uma preocupação significativa no mercado de apostas, onde criminosos usam o jogo para legitimar fundos ilícitos. A regulamentação exige que as operadoras identifiquem clientes de risco e monitorem transações, implementando processos robustos de verificação. Além disso, enfrentam fraudes como contas com cartões de crédito fraudulentos e CPFs falsos. A prevenção eficaz dessas fraudes requer tecnologias avançadas e dados confiáveis. Em resposta, a BigDataCorp, a maior datatech da América Latina, lançou dentro de sua plataforma de dados um conjunto de produtos voltados para o segmento de apostas e jogos online.

Esta solução foi desenvolvida para fornecer às operadoras de apostas as informações necessárias para garantir compliance e segurança de forma eficiente e econômica. A plataforma oferece acesso a dados públicos de múltiplas fontes, obtidos em conformidade com as regulamentações vigentes, como a LGPD. Além disso, a ferramenta permite a identificação de pessoas politicamente expostas (PEP) e também de pessoas que tenham relação com o mundo esportivo. A verificação é feita em listas globais de sanções e restrições, análise de exposição na mídia, nos sites de associações, federações e confederações esportivas, e em rankings globais de atletas, reunindo em um lugar só todas as informações cruciais para manter a integridade do mercado de apostas.

Com a nova plataforma, as operadoras podem realizar consultas únicas na API da BigDataCorp e receber respostas em menos de 5 segundos, facilitando a rápida decisão sobre a aprovação ou rejeição de usuários e transações. “A solução também aborda a prevenção de lavagem de dinheiro e fraudes, oferecendo mecanismos avançados para identificar contas fraudulentas e clientes de risco no momento do cadastro. A democratização do acesso aos dados permite que empresas de todos os tamanhos utilizem informações estruturadas para suportar a tomada de decisão e a análise de dados, melhorando a segurança e a conformidade no setor de apostas”, finaliza o especialista.