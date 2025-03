Ubisoft lança série documental ‘Capitães do Six’

Pela primeira vez, o grande público poderá acompanhar os bastidores da intensa e reveladora jornada de jogadores brasileiros de elite de Rainbow Six Siege (R6). A Ubisoft, desenvolvedora do game que conta com mais de 85 milhões de usuários em todo o mundo, lançará no sábado (31) um documentário emocionante com detalhes do cenário competitivo de R6S. O Brasil é um grande expoente nesse cenário, com cerca de 18% da audiência mundial, 4 milhões de jogadores e USD 11,5 milhões em prêmios conquistados por equipes profissionais.

“Capitães do Six” apresenta a jornada de oito jogadores brasileiros da elite competitiva até o ápice de suas carreiras, nas finais do Six Invitational 2024, um torneio mundial realizado em São Paulo, Brasil, com partidas históricas e uma premiação total de USD 3 milhões. A série, exclusiva da Ubisoft TV Brasil, é uma produção da Tocaia Filmes e traz depoimentos, imagens e histórias de ALEM40, Nesk, Camer4man, Julio, VITAKING, HERDSZ, Handyy e nade.

“O conteúdo é dividido em seis episódios e mostra com exclusividade cenas de treinos e definições de estratégias, além de batalhas pessoais, sociais e emocionais enfrentadas por esses jogadores”, explica Maicol Ximenes, gerente de conteúdo da Ubisoft. “Capitães do Six é um documentário que apresenta rivalidades e amizades, mas que destaca principalmente uma visão íntima sobre cada personagem retratado, revelando os sacrifícios pessoais necessários para que liderassem suas equipes rumo à vitória no mais alto nível do jogo.”

O episódio que abre a série será exibido após a transmissão da final da Supercopa do Brasil de R6, às 18h de sábado, na Ubisoft TV Brasil. Em seguida, a série será disponibilizada na íntegra na seção on demand da plataforma. O conteúdo inicial explora a trajetória de ALEM40, o primeiro pro-player brasileiro de R6 a atuar por uma equipe estrangeira, e, assim como os demais capítulos, inclui diversos momentos capturados no Ginásio do Ibirapuera, em fevereiro, durante o Six Invitational 2024.

Ubisoft TV Brasil – Conteúdo diverso para gamers de todos os estilos

Além do documentário “Capitães do Six”, a Ubisoft TV Brasil oferece acesso gratuito a uma programação variada com entrevistas, gameplays, VODs, eventos ao vivo, variedades, humor e até desenhos animados. O canal foi totalmente pensado para o público brasileiro e tem como objetivo levar diversão e entretenimento on-the-go, em diferentes plataformas, com conteúdos cada vez mais diversos e conectados com o público gamer.

A plataforma é o local ideal para os fãs de videogames acompanharem o novo documentário e se manterem atualizados com conteúdos e acontecimentos relevantes do mercado de games.

Além do site oficial, também é possível ter acesso a todo o conteúdo exclusivo por meio dos aplicativos para iOS e Android, e nas smart TVs através da Samsung TV Plus (canal 2344), LG Channels (canal 106), Pluto TV (canal 346), TVs TCL e Amazon Fire Stick.