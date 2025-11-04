Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul lideram ranking de governança digital no Brasil, aponta estudo da Câmara dos Deputados

Um levantamento inédito da Câmara dos Deputados, em parceria com a Rede Acadêmica de Governo Aberto (RAGA), revela que Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul são hoje os estados mais avançados do Brasil em governança e transformação digital. O estudo, apresentado no livro “Transformação Digital, Tecnologia e Inovação nos Estados Brasileiros – Os Caminhos Propostos para o Período 2023-2026”, avaliou o grau de convergência entre as propostas de campanha e os compromissos assumidos nos planos de governo voltados à agenda digital.

Organizada por Thiago Tavares Ávila, Beatriz Barreto Lanza e Daniel de Souza Valotto, a publicação analisou 1.343 propostas de 82 candidatos nas eleições de 2022, focando em governo digital, economia digital e cidadania digital. O ranking coloca a Bahia em 1º lugar, seguida pelo Paraná (2º) e Mato Grosso do Sul (3º), que se destacam pela execução de políticas públicas estruturadas, com metas de longo prazo e foco no cidadão.

Na Bahia, o desempenho de liderança está diretamente ligado ao fortalecimento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e à consolidação do Programa Governo Digital Bahia, que ampliou o acesso da população a serviços públicos on-line. O estado também criou o Laboratório de Inovação da Bahia (LABI), referência nacional na criação de soluções digitais voltadas à gestão pública e à transparência.

O Paraná, em segundo lugar, destaca-se pelo investimento em infraestrutura tecnológica, interoperabilidade e centralização de serviços. A plataforma GOV.PRB oferece acesso unificado a centenas de serviços digitais, enquanto o Programa Paraná Inteligente integra dados entre secretarias e fortalece políticas de educação digital e ciência de dados, consolidando o estado como polo de inovação governamental.

Em 3º lugar, Mato Grosso do Sul aparece como referência em planejamento e coerência entre o Plano de Governo e o Plano Plurianual (PPA). O estado incorporou 42 das 75 propostas registradas em sua campanha, garantindo que inovação, infraestrutura e cidadania digital se tornassem eixos permanentes da gestão.

“O terceiro lugar de Mato Grosso do Sul demonstra que estamos no caminho certo e reforça o compromisso programático e a visão de futuro adotada pelo Estado, que coloca o cidadão no centro das políticas digitais”, afirmou Robson Duarte Alencar, secretário-executivo de Transformação Digital. “Hoje, o PPA garante que inovação, infraestrutura digital e cidadania digital sejam incorporadas a programas contínuos e investimentos estruturantes”, completou.

Indicadores e metodologia

O estudo mediu o nível de maturidade digital e inovação pública dos estados por meio de 45 indicadores, entre eles governança de TI, políticas de inovação, oferta de serviços digitais, infraestrutura e conectividade. Os dados foram obtidos de fontes como IBGE, Abep-TIC, Cetic.br, Tribunais de Contas e portais governamentais.

Mato Grosso do Sul se destacou pela integração de sistemas estaduais e municipais, pela implantação do Plano Estadual de Transformação Digital com metas e indicadores próprios e pela participação ativa em fóruns nacionais de governo digital.

Perspectivas

O estudo projeta que, até 2026, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul continuarão liderando a agenda de transformação digital no país, com estratégias pautadas em interoperabilidade, planejamento e inovação centrada no cidadão.

Esse reconhecimento se soma a outros avanços: Mato Grosso do Sul ocupa a 9ª posição no Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD), que mede a evolução da digitalização no setor público, e o Detran-MS é destaque nacional, com 97% dos serviços já totalmente digitais.

Com políticas consistentes e foco em resultados, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul consolidam o top 3 da governança digital no Brasil, mostrando que inovação, transparência e eficiência podem caminhar juntas no fortalecimento da relação entre Estado e cidadão.