SONDA celebra 50 anos com o lançamento do livro Tecnologias com Impacto e reforça legado de inovação e transformação social

Em comemoração aos seus 50 anos de trajetória, a SONDA, líder latino-americana em transformação digital, lançou nesta terça feira (04) o livro Tecnologias com Impacto, uma obra que celebra as cinco décadas de contribuição da companhia para o avanço tecnológico e social da América Latina. Publicada pela Editorial Azafrán, a obra revisita a trajetória da empresa e apresenta uma coletânea de histórias reais que mostram como a tecnologia, quando aplicada com propósito, é capaz de transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento sustentável. O evento contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

O livro reúne 17 projetos realizados em diferentes países da região, reafirmando o compromisso da SONDA com a inovação de impacto. Entre os destaques estão o Transantiago (Chile), sistema integrado de transporte público que reduziu o tempo de deslocamento e melhorou a mobilidade urbana para mais de sete milhões de pessoas; o Projeto 911 (Uruguai), plataforma de monitoramento e segurança pública que contribuiu para reduzir índices de criminalidade e consolidar Montevidéu como uma das capitais mais seguras da América Latina; e as luminárias inteligentes de Montevidéu, que modernizaram a iluminação pública, levando mais acessibilidade, segurança e qualidade de vida a bairros periféricos.

No Brasil, a publicação destaca o projeto Infovia Digital, considerado um dos marcos recentes da atuação da SONDA no país. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Governo do Mato Grosso do Sul, interligou 79 municípios e mais de 1,6 mil pontos governamentais por meio de uma rede de 7 mil quilômetros de fibra óptica, conectando escolas, hospitais e secretarias estaduais. Estruturado no modelo de Parceria Público-Privada (PPP) com duração de 30 anos, o projeto vem promovendo resultados expressivos desde 2024, com a instalação de câmeras inteligentes e Wi-Fi gratuito em 129 praças públicas, fortalecendo a infraestrutura para o avanço da educação, da telemedicina e da segurança pública.

A atuação da companhia foi ampliada em 2025 com o projeto Goiás de Fibra, que beneficiará 5,1 milhões de habitantes e conectará 2,2 mil unidades públicas. Somados, os dois contratos estaduais representam mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos em conectividade, beneficiando cerca de 8 milhões de pessoas e consolidando o propósito da SONDA de promover inclusão digital e transformação social por meio da tecnologia.

De acordo com José Orlandini, presidente da SONDA, a obra Tecnologias com Impacto é mais do que uma celebração da história: é um convite à reflexão sobre o papel da tecnologia no futuro. “Mais do que celebrar o passado, a publicação nos convida a refletir sobre o papel da tecnologia na construção de futuros mais sustentáveis, inclusivos e conectados. Ao revisitar nossa história, queremos valorizar a experiência acumulada e projetá-la para os novos desafios da transformação digital que nossas sociedades enfrentam”, afirmou.

Para Roberto Jana, vice-presidente corporativo de Marca e Comunicação da SONDA, o livro expressa a essência da companhia e o espírito que a mantém na vanguarda da inovação há mais de cinco décadas. “Poucas companhias de tecnologia chegam a essa marca com o mesmo espírito empreendedor e transformador com que nasceram. Este livro reflete a essência da SONDA — uma empresa feita por pessoas que usam a tecnologia para melhorar a vida de outras pessoas”, destacou o executivo.

Com linguagem acessível e inspiradora, o livro traduz o ADN inovador da SONDA e simboliza não apenas a consolidação de um legado, mas também o ponto de partida para os próximos 50 anos da companhia, marcados por novos investimentos, projetos de conectividade e soluções voltadas à construção de uma América Latina mais digital, inclusiva e sustentável. O livro pode ser acessado gratuitamente no link https://www.sonda.com/pt/Livro-50-anos/index.html.