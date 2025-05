Vitor Horibe assume como novo CFO da Agora Distribuidora

A Agora Distribuidora, líder em soluções de tecnologia e telecomunicações, anuncia a nomeação de Vitor Horibe como seu novo Diretor Administrativo e Financeiro. Com uma sólida trajetória de mais de 20 anos no mercado financeiro e gestão de negócios, Horibe chega à empresa com o objetivo de impulsionar sua performance financeira e colaborar para o crescimento contínuo da companhia.

Formado em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) e com um MBA em Finanças pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA Anderson School of Management), Vitor Horibe construiu uma carreira de destaque em empresas do setor financeiro e de investimentos. Antes de integrar a equipe da Agora, atuou na gestora de fundos de private equity Angra Partners e também atuou como CFO de empresas investidas por fundos de private equity de diversos segmentos, incluindo construção civil, varejo e gestão de ativos.

Sua expertise abrange tanto a gestão financeira quanto o desenvolvimento de estratégias voltadas para o crescimento sustentável, tornando-o um profissional amplamente qualificado para enfrentar os desafios e oportunidades do mercado atual.

O executivo se mostra otimista com o novo desafio. “Estou feliz em fazer parte da Agora Distribuidora, uma empresa que admiro pela capacidade de inovação e pelo compromisso com os seus clientes. Quero contribuir para essa fase de expansão e fortalecer ainda mais nossa posição de liderança no mercado”.

Severino Sanches, CEO da Agora Distribuidora, também expressou sua confiança no impacto positivo que ele trará para a organização. “A chegada de Vitor Horibe representa um marco importante para a empresa. Sua experiência em finanças e em liderar projetos complexos, aliada ao seu foco em governança e compliance, são qualidades essenciais para o momento estratégico que vivemos. Ele trará uma nova perspectiva, ajudando-nos a elevar nosso padrão de eficiência e a entregar resultados ainda mais expressivos”.

A Agora reafirma seu compromisso com a inovação, excelência e expansão. O novo CFO faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento de sua estrutura de governança, com o objetivo de garantir que a empresa continue a entregar resultados sólidos, ao mesmo tempo em que se adapta às dinâmicas do mercado.