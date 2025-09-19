Zig anuncia chegada de Diogo Frenkel como novo CFO para consolidar estratégia financeira e expansão global

A Zig, the Global Funtech, referência em soluções tecnológicas para o setor de entretenimento ao vivo, anuncia a chegada de Diogo Frenkel como seu novo CFO (Chief Financial Officer). O executivo traz 25 anos de experiência em consultorias estratégicas e posições financeiras de liderança, com forte atuação em empresas de tecnologia e forte crescimento.

Com passagens pelas empresas de consultoria McKinsey e EY, Diogo ocupou posições-chave em companhias como a Recovery, empresa do BTG Pactual especializada na aquisição de carteiras de créditos inadimplentes e posteriormente vendida ao Itaú, e a Dock, líder latino-americana em processamento de cartões, meios de pagamento e Banking-as-a-Service.

“Assumir a área financeira da Zig em um momento de expansão internacional e consolidação no mercado de entretenimento ao vivo é um desafio muito estimulante. Minha prioridade será fortalecer a governança financeira e suportar os próximos ciclos de crescimento, garantindo escala sustentável para a empresa”, afirma Diogo Frenkel, CFO da Zig.

Formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre em Finanças pela Stockholm School of Economics, na Suécia, e com certificação CFA, Diogo combina visão estratégica e experiência prática em ambientes de inovação e de alta complexidade financeira.