Lenovo anuncia Tab P11 Plus em sua volta ao mercado nacional de tablets

A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, anuncia sua volta ao mercado brasileiro de tablets com o lançamento do Lenovo Tab P11 Plus, nas versões Wi-Fi e LTE (4G). Versátil, o equipamento tem tela de 11″ multitouch com resolução de 2K, brilho de 400 nits e bordas ultrafinas, configurações que permitem melhor reprodução de cores sem distorcer a imagem em qualquer ângulo de visão, quatro alto-falantes com certificação Dolby® Atmos®, que garantem a imersão de áudio em qualquer modo de uso, câmera frontal de 8MP e traseira de 13MP.

O tablet conta ainda com acabamento premium em alumínio, reconhecimento facial, para login fácil e seguro, e bateria com duração de até 15h*, que permite reprodução de vídeos e músicas, entre outras atividades, com um único carregamento de bateria de 7700mAh. A certificação TÜV Rheinland Low Blue Light garante a redução do impacto da exposição de luz azul da tela nos olhos após longas horas de uso.

Essas configurações possibilitam que o Lenovo Tab P11 Plus seja ideal para entretenimento, como assistir a vídeos em plataformas de streaming em alta resolução, educação, uma vez que o tablet tem ótimo desempenho para aulas à distância e fácil acesso a aplicativos, ou ainda como ferramenta complementar para o trabalho de qualquer lugar, reunindo performance e portabilidade em um dispositivo que pesa apenas 490g.

“A pandemia ampliou as opções de consumo de conteúdo dos usuários de tecnologia e os tablets se tornaram uma opção híbrida para suprir as novas necessidades de estudo, trabalho e entretenimento. Devido às suas configurações avançadas, o Lenovo Tab P11 Plus é uma ótima opção para streamings em alta resolução, ensino à distância e até mesmo para trabalhar”, afirma Luiz Sakuma, diretor de produtos da Lenovo. “Com a inclusão do teclado, o usuário terá uma experiência próxima ao notebook”, explica.

O dispositivo vem com processador MediaTek® Helio G90T Tab Octa-Core, memória RAM 4GB e armazenamento de 64GB, sistema operacional Android 11 e acesso aos principais aplicativos de entretenimento, educação e atividades do dia a dia. Para crianças, o Google Kids Space traz mais de 10.000 aplicações e jogos aprovados por professores, bem como centenas de livros gratuitos para ajudar as crianças a descobrir, criar e crescer.

O Lenovo Tab P11 Plus está disponível e é vendido com capa protetora a partir de R﹩ 2.399,00 nos principais parceiros do varejo e no site da Lenovo. A caneta Precision Pen 2 Lenovo e teclado para o Tab P11 Plus serão vendidos separadamente.

Lenovo no mercado de tablets

A Lenovo possui ampla experiência na produção e venda dos dispositivos. Segundo a consultoria Canalys**, a empresa é a vice-líder global em participação de mercado para tablets Android.

No Brasil, os tablets terão fabricação nacional para atender às demandas locais.

“A volta da Lenovo ao mercado de tablets reforça a importância do Brasil, que é um dos países prioritários para a empresa. Vamos produzir o Tab P11 Plus localmente para continuar fornecendo tecnologia inteligente aos usuários, independentemente de suas necessidades”, diz Ricardo Bloj, presidente da Lenovo