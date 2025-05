Uzmi Games Studio anuncia Tales of Shadowland como seu primeiro lançamento

A Uzmi Games Studio, estúdio brasileiro de desenvolvimento de games, acaba de anunciar oficialmente o teaser de lançamento de Tales of Shadowland, a primeira produção da empresa. O jogo, que será lançado em versão Alpha em janeiro de 2022, será um MMORPG gratuito que contará com diversos sistemas de ações, como gathering (colheita de materiais), crafting (construções de equipamentos), domesticação de animais, transações NFT, interações PvP, PvE e GvG e muito mais. Além disso, o jogo será focado no desenvolvimento das qualidades (skills) dos personagens, onde níveis e classes não serão fundamentais para prosseguir no conteúdo.

Segundo André Ferreira, idealizador e fundador do estúdio, o Tales of Shadowland nasceu da inspiração dos outros grandes sucessos do mercado: “Quando tivemos a ideia de criar um jogo, queríamos fazer algo para lembrar nosso tempo de infância, quando nos reuníamos nas férias para jogar Ultima Online, Diablo 2, Ragnarok e vários outros games que marcaram época. Sabemos que começamos pelo estilo de jogo mais difícil para desenvolver, mas nos inspiramos bastante nesses clássicos para criar nosso jogo. Estamos trabalhando muito para alcançar o alto nível de qualidade gráfica e jogabilidade, para oferecer sempre o melhor para nosso público”.

A UMZI Games Studio foi fundada em janeiro de 2021 por quatro sócios: André Ferreira, empreendedor e desenvolvedor com mais de 15 anos de atuação, Douglas Mesquita, influenciador com mais de 12 anos de carreira e também conhecido como Rato Borrachudo, Higor Bissoli, profissional com vasta experiência na área administrativa, financeira, contábil e jurídica, e Augusto Rocha, empreendedor nos ramos de conteúdo e de criptoativos.