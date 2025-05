HyperX dá dicas sobre como escolher o microfone certo para criar o próprio conteúdo de ASMR e relaxar todo mundo

Os vídeos e podcasts ASMR ganham cada vez mais adeptos pelo mundo e os interessados em embarcar nesta viagem precisam conhecer alguns segredos por trás da experiência, inclusive sobre a tecnologia adequada. ASMR (Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano) é um fenômeno que vem conquistando milhões de seguidores nos últimos anos com vídeos e áudios que servem como um método para dormir, relaxar a mente e fazer pausas durante o dia. Refere-se à sensação de formigamento levemente agradável experimentada por muitos ao ouvir estímulos auditivos específicos.

Alguns ouvintes de ASMR simplesmente gostam da sensação, enquanto outros consideram a ferramenta ideal para relaxar e dormir. Fato é que, para gerar sons perfeitos e alcançar os estímulos desejados, é imprescindível um microfone de alta qualidade, como o HyperX QuadCast, perfeito para produzir este tipo de conteúdo.

Sussurros

A forma mais comum de gravação ASMR envolve um sussurro suave. O objetivo é replicar o efeito de alguém falando diretamente nos ouvidos do receptor. Para isso, é crucial que o microfone ofereça uma faixa dinâmica capaz de captar os sons mais delicados. O QuadCast tem sensibilidade de -36dB (1V/Pa a 1kHz) na faixa de 20Hz-20kHz e permite ajustes de som fáceis com um simples giro do dial de sua base para gravações de microfone ASMR perfeitas.

Interpretação

Muitas gravações ASMR têm o objetivo de simular a experiência de uma ida ao cabeleireiro, dentista ou médico, com o som se movendo para perto e para longe do microfone e alternando de orelha a orelha. Quando o usuário usa o padrão polar estéreo do QuadCast, ele grava o som como uma imagem binaural, uma técnica que simula áudio 3D por meio de uma ilusão acústica, ideal para essas situações. O microfone QuadCast USB também suporta padrões polares omnidirecionais, cardioides e bidirecionais, permitindo que o usuário grave o som mais adequado para a experiência que desejar.

Comer

Algo que o ASMR ensinou é que o insuportável para uns pode ser o prazer de outros. Embora muitos considerem desagradáveis os sons de alguém mastigando, a ponto de causar misofonia, outros consideram o barulho um agradável gatilho de ASMR. Comer perto de um microfone pode parecer desconfortável, mas o QuadCast tem três metros de cabo e vem com um adaptador de montagem para que o usuário prenda o dispositivo a uma haste e o posicione como precisar, independentemente das condições do local.

Sons delicados

Muitos ASMR envolvem a repetição de ruídos extremamente delicados, como virar as páginas de um livro ou amassar uma folha de alumínio. A associação com ambientes ou configurações relaxantes permitirá aos ouvintes aproveitarem melhor a experiência, desde que consigam distinguir os detalhes mais sutis dos sons em questão. Para garantir este objetivo, o QuadCast alcança uma alta taxa de amostragem de 48 kHz/16 bits, o mesmo nível de microfones com padrão de gravação profissional.

Concentração

Para ativar a Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, os ouvintes devem se concentrar em sons específicos, focando sua atenção apenas nisso. Seja qual for o tipo de experiência ASMR que o usuário está tentando criar, é fundamental que as gravações sejam nítidas, claras e livres de distrações de fundo. Como o QuadCast inclui uma base antivibração integrada que mantém o microfone suspenso e estável com cabos elásticos, a pessoa que estiver gravando não precisa se preocupar com acidentes que podem arruinar uma gravação perfeita.