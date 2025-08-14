Reconhecida pela terceira vez consecutiva como líder no ISG Provider Lens 2025, Under projeta 70% de crescimento até 2026

Reconhecida pela terceira vez consecutiva como líder no ISG Provider Lens 2025, a Under, empresa brasileira de infraestrutura de TI, projeta um crescimento de 70% até 2026, impulsionado pela qualidade do seu portfólio de serviços e produtos, destacados no relatório da ISG (Information Services Group), uma consultoria global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

A previsão é sustentada pela oferta de uma ampla gama de produtos e serviços centrados na soberania e repatriação dos dados, interconexão para multicloud, link dedicado para 40 Gbps, backup de dados da nuvem em servidores dedicados, resiliência e redundância da infraestrutura, além da antecipação do dimensionamento de infraestrutura para Black Friday 2025.

O reconhecimento no relatório ISG Provider Lens 2025 reflete a confiabilidade, o potencial de crescimento, inovação, competência e vantagem competitiva da Under, cujas capacidades foram decisivas para integrar o quadrante Private/Hybrid Cloud – Data Center Services – Managed Hosting do estudo, um dos benchmarks mais respeitados na indústria de TI.

O relatório reitera a posição de liderança da empresa brasileira em sua categoria, avaliada por critérios rigorosos, incluindo:

– Portfólio de serviços: a variedade e qualidade das soluções oferecidas;

– Competência técnica: a expertise e capacidade de entrega da equipe;

– Presença no mercado: a relevância e o alcance da empresa;

– Consistência na excelência: a capacidade de manter um alto padrão de qualidade ao longo do tempo;– Inovação contínua: a habilidade de se adaptar e inovar em um mercado dinâmico.

A inovação contínua no DNA da Under

Ao longo dos últimos anos, a Under tem investido no fortalecimento da infraestrutura e processos gerenciais para oferecer aos clientes serviços de alto desempenho, com previsibilidade de custos e com contratos em moeda nacional.



Com seus datacenters baseados no Brasil, a Under é alternativa contra o impacto econômico das variações da alta do dólar, que poderão ser ainda maiores em consequência das recentes taxações decretadas pelo governo dos Estados Unidos.



Os datacenters Under-SP1 em Cotia (SP) e Under-SP2 em Barueri (SP) possuem certificação Tier-3 de segurança e operam em zonas diferentes e interconectadas, garantindo resiliência e redundância da infraestrutura e serviços de cloud computing.

Alternativa para previsibilidade dos custos

O crescimento da Under é sustentado por uma política de preços em reais, beneficiando empresas instaladas no Brasil que necessitam rever suas estratégias de infraestrutura devido aos elevados custos operacionais relacionados aos pagamentos em moeda estrangeira para a utilização dos serviços de cloud sediados no exterior.

No caso da taxação dos EUA, quem contratar serviços lá fora poderá pagar o dobro caso o Brasil aplique a lei da reciprocidade, segundo advertem os especialistas da empresa em gestão de negócios que apoiam os seus clientes no dimensionamento da infraestrutura contratada.

A garantia da Soberania e Repatriação dos Dados

A Under detecta no mercado nacional uma preocupação constante com a privacidade dos dados e a vontade das empresas de garantir os seus dados em servidores instalados no território brasileiro e regidos pela legislação local. Esta é uma das principais características da Under em seu crescimento nos últimos anos, tornando-se referência nesta área a partir de suas políticas para a soberania e repatriação dos dados para seus clientes.



Esse modelo permite que sua operação cresça com controle e previsibilidade orçamentária. Os valores contratados permanecem sem oscilações provocadas pela variação cambial e sem custos extras por movimentações internacionais. Além disso, o suporte técnico especializado em português não depende de fusos horários internacionais.

Melhores práticas e sustentáveis

A adoção de novas tecnologias e práticas sustentáveis, – incluindo ESG -, com investimentos no fornecimento de recursos de computação com maior escalabilidade e flexibilidade para que seus clientes possam se manter relevantes neste cenário em constante evolução.

Mais poder aos negócios: impulsionando a multicloud

A proposta da Under fortalece a interconexão entre a Nuvem Privada e Multicloud e proporciona às empresas velocidade simétrica, estabilidade e baixa latência; fatores essenciais para operações que demandam transferência intensa de dados entre os servidores da empresa com outras nuvens públicas, considerando as estratégias para infraestrutura independente.



As parcerias com provedores de serviços digitais

A Under possui uma rede de parceiros que desenvolvem serviços digitais que necessitam de alto desempenho, disponibilidade e escala. Os parceiros contam com os serviços para Under para poder integrar seus sistemas com a tranquilidade necessária para a gestão dos seus negócios para diversos segmentos, incluindo no setor público.