AMARO abre inscrições para curso gratuito em programação para mulheres pretas e pardas em parceria com a {reprograma}

A AMARO, RetailTech pioneira na junção de tecnologia e criatividade no Brasil, acaba de abrir inscrições para um curso gratuito em programação direcionado exclusivamente a mulheres pretas e pardas e com participação de mulheres da área de Tech da empresa. A iniciativa, que terá 80 vagas disponíveis, acontece em parceria com a {reprograma}, organização de impacto social que ensina programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As oficinas serão realizadas à distância em dezembro de 2021.

As inscrições acontecem de 17 a 24 de novembro, no site da campanha, que reunirá todas as informações sobre critérios e avaliação. A parceria também dá à AMARO acesso integral ao banco de talentos da {reprograma}, aumentando as chances de contratação de mulheres pretas e pardas para integrarem o time de tecnologia da marca. Hoje, apenas 37% de todos os profissionais de tecnologia do Brasil são mulheres, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). As tech girls da AMARO já somam 45% do time de Tech&Data da empresa.

“A falta de equidade de gênero e racial nas companhias é um desafio nacional, que é ainda mais agravado quando fazemos um recorte na área de tecnologia. A iniciativa de capacitação de mulheres pretas e pardas na área de programação é um passo inicial considerando a longa jornada a ser percorrida, mas acreditamos que ações propositivas são fundamentais para essa construção”, explica Bruna Silva, especialista em compliance e presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão Racial da AMARO.

Em 2020, a AMARO disponibilizou uma série de workshops gratuitos, exclusivos para empreendedores pretos, com o objetivo de ajudá-los na profissionalização de seus negócios. Na ocasião, cerca de 90 pessoas participaram dos treinamentos.

Capacitar e fazer pontes é uma estratégia da AMARO para incluir profissionais não-brancos (em especial pretos e pardos) em seus times, mas facilitar o ingresso à companhia, também é um passo importante. Ao longo do último ano, a AMARO eliminou a exigência do inglês em diversas vagas e também vem realizando parcerias com ONGs especializadas em diversidade racial para ministrar aulas de idiomas, além de treinamentos diversos, ajudando o colaborador a se desenvolver dentro da companhia.

“O racismo estrutural que vivenciamos no país exclui o profissional preto que chega ao mercado em condições de qualificação, muitas vezes, desiguais em relação a profissionais brancos. Por isso, dedicamos esforços em propiciar a entrada na empresa acreditando em todo o potencial de desenvolvimento desses colaboradores durante sua jornada profissional. Se a largada não é justa, temos que tirar as barreiras durante a corrida. Aqui na AMARO temos um banco exclusivo para pessoas pretas e temos o dia do recrutamento afirmativo. Todas essas iniciativas nos fizeram manter a relação de profissionais pretos e pardos mais alta em 2021 em diversas áreas da empresa.”, completa Bruna Silva.

Além da ação em parceria com a {reprograma}, a AMARO promove ações de visibilidade para o mês da Consciência Negra para o público interno e em suas redes sociais, conversando com sua comunidade de mais de um milhão de mulheres.