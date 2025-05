O retorno da Guerra Total chega com Battlefield™ 2042

A Electronic Arts Inc. (EA) lança hoje o aguardado jogo de tiro em primeira pessoa Battlefield™ 2042. Com o poder da tecnologia inovadora do engine de jogo Frostbite, Battlefield 2042 apresenta partidas para até 128 pessoas nos consoles mais modernos* e PCs. O jogo traz mapas épicos, um mundo dinâmico e sinaliza um retorno às configurações modernas, ao expandir a jogabilidade sandbox envolvente por meio de veículos, armas e muito mais. Battlefield 2042 foi chamado pela EGM de “uma verdadeira evolução” na série; IGN elogiou os “mapas impressionantemente enormes e maravilhosamente detalhados” do jogo; já a Game Informer descreveu o título como “recomendação certeira”.

Battlefield 2042 coloca jogadores e jogadoras em um futuro próximo, em uma experiência de guerra total, na qual os recursos são limitados e as potências mundiais dos Estados Unidos e da Rússia estão em conflito, enquanto pessoas refugiadas de nações em colapso, conhecidas como Sem Pátria, lutam pela sobrevivência. O jogo apresenta uma marca característica da franquia, Levolution, além de tempestades dinâmicas e riscos ambientais, que criam uma camada adicional de ação, alterando o campo de batalha e o combate tático.

A narrativa de Battlefield 2042 será contada de uma maneira totalmente nova na franquia, ao oferecer a jogadores e jogadoras um mundo envolvente visto pelos olhos de Especialistas — um tipo totalmente novo de soldado jogável para a franquia Battlefield —, enquanto sobrevivem à maior crise de pessoas refugiadas da história humana e lutam por um lugar ao sol neste novo mundo. Fãs agora podem assumir o papel de um entre 10 Especialistas com experiência no campo de batalha, carregando equipamentos com seus próprios Atributos e Especialidades, e com carregamentos totalmente personalizáveis. Como Especialista, quem joga terá acesso a um arsenal de armas, equipamentos e veículos de última geração para usar na batalha, fornecendo uma riqueza de opções, enquanto criam estratégias para a combinação perfeita individual e em pelotões para alcançar a vitória no campo de batalha. Esse estilo de construção de mundos de Battlefield 2042 é cativante para jogadores e jogadoras que priorizam a narrativa, e também para quem quer se preocupar apenas o suficiente para obter um maior prazer na experiência multiplayer.

“Battlefield 2042 apresenta uma abordagem inovadora e moderna para jogos de tiro em primeira pessoa, ao permitir que jogadores e jogadoras se percam no universo expansivo do jogo”, disse Oskar Gabrielson, Gerente Geral da DICE. “No mundo todo, nossas equipes criaram uma experiência incomparável para fãs. Com novos modos de jogo, como Battlefield™ Portal e Battlefield™ Hazard Zone, e com o retorno de modos populares atemporais em All-Out Warfare e o enredo envolvente contado por meio dos olhos de nossos Especialistas em batalha, Battlefield 2042 foi construído do zero com o foco em quem joga”.

Battlefield 2042 é lançado com três experiências multiplayer distintas e atraentes, feitas sob medida para cada estilo de jogo. Essas incluem:

All-Out Warfare – Apresentando os maiores mapas da história da franquia, o retorno dos modos populares Conquista e Ruptura trazem a intensidade da guerra total em batalhas em grande escala com até 128 pessoas*, clima dinâmico, perigos ambientais e eventos mundiais espetaculares, incluindo tornados caóticos que atravessam o mapa e tempestades de areia que escurecem o céu.

Battlefield™ Portal – Desenvolvido pela Ripple Effect Studios, Battlefield™ Portal é uma experiência revolucionária, voltada para a comunidade e que permite às pessoas que jogam controlarem as regras da guerra, ao mesmo tempo em que compartilham suas criações com demais fãs. O modo apresenta um conjunto de criação robusto, que inclui Configurações, modos personalizados e um Editor de Lógica para jogadores e jogadoras criarem, compartilharem e descobrirem a experiência do Battlefield de sua imaginação, repleto de uma oferta familiar de armas, veículos, equipamentos e muito mais. Ao permitir que jogadores e jogadoras configurem jogos cativantes de forma única, a ferramenta Construtor Battlefield incentiva a criatividade e a experimentação, ao mesmo tempo em que permite ajustarem e definirem as regras para seu próprio jogo definitivo de Battlefield 2042 — junto com os mapas icônicos e hardware de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3.

Battlefield™ Hazard Zone – Um modo totalmente novo, de alto risco e baseado em extração para quatro pessoas, em que fãs constroem esquadrões exclusivos, com base nas qualidades individuais de cada especialista e seus estilos de jogo com o objetivo de recuperarem Drives de Dados espalhados pelo campo de batalha. Quem joga deve competir pelo mesmo objetivo contra esquadrões rivais, com desafios ambientais como um Tornado inflexível que pode atacar a qualquer momento ou Forças de Ocupação mortais que drenam recursos e alertam os inimigos próximos. Battlefield™ Hazard Zone é uma experiência tensa de sobrevivência que pode ser jogada em todos os sete mapas Battlefield 2042 no modo All-Out Warfare.

Battlefield 2042 já está disponível em lojas físicas e digitais para Xbox One, PlayStation®4, PC, Xbox Series X|S e PlayStation®5. Para obter mais informações sobre as ofertas de cada edição, as ofertas de assinantes do EA Play e mais detalhes sobre o jogo, visite https://www.ea.com/pt-br/games/battlefield/battlefield-2042 ou siga o jogo no YouTube, Twitter ou Instagram.

Para os assets de Battlefield 2042, visite: EAPressPortal.com.

*128 pessoas e mapas em grande escala disponíveis apenas no PC, Xbox Series X|S e PlayStation®5. O Xbox One e o PlayStation®4 têm até 64 pessoas e tamanhos de mapa reduzidos.