5 razões para comprar uma TV Crystal UHD neste fim de ano

Com a chegada da Black Friday, muitos consumidores aproveitam para adquirir um novo televisor na busca de melhor qualidade de imagem e recursos mais inovadores. Para este fim de ano, uma das recomendações dos especialistas da Samsung é a TV Crystal UHD, uma evolução dos televisores 4K com alguns recursos dos modelos premium, como design ultrafino, features para público gamer e conectividade via assistentes de voz em Português¹. Confira 5 razões para aproveitar a Black Friday e adquirir uma Crystal UHD.

Qualidade de imagem superior

A Crystal UHD elevou os padrões de mercado, oferecendo ao consumidor um modelo mais acessível com diversos recursos que antes eram limitados a produtos premium, como os da linha QLED. A categoria é uma evolução da linha UHD 4K, oferecendo qualidade de imagem superior graças ao painel Dynamic Crystal Color, que entrega cores mais puras e reais. Aliada ao processador Crystal, que proporciona um upscaling de imagem preciso para resolução próxima ao 4K, a tecnologia faz com que a Crystal UHD seja uma excelente opção para quem deseja entrar no mundo 4K e aproveitar as ofertas da Black Friday.

Design fino e elegante

Para manter a sofisticação presente nas linhas premium do portfólio Samsung, a Crystal UHD traz o design Air Slim, com uma tela superfina de apenas 2,5 cm de espessura, mesmo em telas gigantes, e sem bordas aparentes, proporcionando uma experiência verdadeiramente imersiva ao usuário. O modelo, que é um dos mais finos da categoria, ainda permite que os cabos de energia, som e imagem fiquem ocultos dentro das canaletas localizadas atrás do televisor, proporcionando um visual ainda mais clean e aprimorando a composição estética, sem aquela confusão de cabos.

Vários tamanhos de tela

Para quem busca diferentes tamanhos de telas, a Crystal UHD se mostra, mais uma vez, a opção perfeita para o consumidor. Com opções de 50” até 85”, elas podem ser instaladas em ambientes grandes ou menores, desmistificando a questão de que televisores grandes só funcionam bem em cômodos maiores. Hoje, graças aos recursos de alta definição de imagem deste modelo, é perfeitamente possível contar com uma tela de 65”, por exemplo, em uma sala de estar em que a distância entre o sofá e a TV seja de até 2,5 metros.

Recursos de Conectividade

Além de contar com conexão Bluetooth e Wi-fi, a linha Crystal UHD traz uma maneira inteligente de comandar a sua TV, com os Múltiplos Assistentes de Voz em português¹. O consumidor poderá escolher entre Bixby, Alexa e Google Assistant para acessar o apps favoritos, mudar de canal ou até mesmo controlar o volume. Tudo isso de forma simples e rápida. A Samsung também traz um recurso exclusivo chamado Tap View², que possibilita ao usuário com um celular da mesma marca espelhar o conteúdo em sua TV com apenas um toque. A Crystal UHD ainda oferece controle remoto único, capaz de controlar diversos dispositivos conectados à TV, oferecendo ainda mais conveniência para os usuários que optarem por este modelo.

Confiança na marca Samsung

Além de todos os recursos tecnológicos que transformam a experiência do usuário com a TV Crystal UHD em algo único, o aparelho ainda conta com a confiabilidade da Samsung, a marca número um quando o assunto é inovação e produtos que se destacam no mercado. Ganhadora de sete prêmios Top of Mind em 2021, a Samsung segue mostrando o porquê mantém sua liderança global no segmento de TVs há 15 anos consecutivos, dando mais segurança e recursos aos consumidores que optarem pelos produtos da marca.