Qualcomm anuncia lista de finalistas para programa de IA para inovadores na América Latina

A Qualcomm Technologies Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, anunciou hoje os candidatos pré-selecionados para o Programa Qualcomm® AI para Inovadores (QAIPI) – LATAM 2025, uma iniciativa que visa apoiar desenvolvedores profissionais e startups da região da América Latina na criação de soluções de IA de ponta em dispositivos em diversos setores. Por meio do QAIPI, a Qualcomm Technologies está oferecendo acesso exclusivo a recursos, orientação e sessões de treinamento para ajudar os participantes a desenvolver aplicativos inovadores baseados em IA que abrangem os setores de dispositivos móveis, computação e IoT.

Os finalistas selecionados para avançar para a segunda fase da competição no Brasil e no México são:

• AINX Computing – Uma startup focada em soluções avançadas de Inteligência Artificial em diversos setores. Sua proposta visa desenvolver um sistema de IA integrado a dispositivos para apoiar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

• BSV Robotics – Atuando no setor agrícola, a BSV Robotics está comprometida com o fortalecimento da indústria de robótica no Brasil. Seu projeto envolve a criação de um robô móvel autônomo com tecnologia de IA para monitoramento e controle de pragas em fazendas de algodão.

• Vision.inn – Uma startup inovadora dentro do ecossistema CAOS Focado Venture Builder, a Vision.inn aplica visão computacional à suinocultura. Sua plataforma de IA ajudará a reduzir a mortalidade animal e otimizar as operações das fazendas de suínos.

• Zumira.ai – Empresa de tecnologia da saúde que oferece um assistente de saúde mental baseado em IA para apoio psicológico e triagem. Sua proposta se concentra no desenvolvimento de um sistema de IA de ponta para identificar riscos psicossociais.

• Adrian Ibarra Fuentes, Instituto Tecnológico Nacional do México (Instituto Tecnológico de La Piedad, TECNM) – Desenvolvimento de uma mão robótica controlada por IA usando sinais de eletromiografia (EMG).

• Dr. Abraham Efraim Rodríguez, Instituto Tecnológico Nacional do México (Instituto Tecnológico de Chihuahua, TECNM) – Criação de um sistema inteligente de IA integrado para otimizar bioprocessos e agricultura hidropônica.

“Estamos observando uma mudança significativa na forma como os fluxos de trabalho de IA estão sendo concebidos e implementados para empresas em toda a América Latina”, afirmou Sudeepto Roy, vice-presidente de Engenharia da Qualcomm Incorporated. “As startups do QAIPI estão aplicando IA nos dispositivos para resolver desafios complexos nas áreas de agricultura, saúde, robótica e educação — e fazendo isso com notável engenhosidade e determinação. Na Qualcomm, temos orgulho de apoiar esse impulso, fornecendo as ferramentas, orientação e experiência global em proteção de propriedade intelectual, conectividade 5G, inovação em IA de ponta e muito mais, necessárias para ajudar esses inovadores a expandir suas soluções, conceber invenções patenteáveis e gerar um impacto duradouro em toda a região.”

“A Qualcomm tem a inovação em seus valores, e programas como este estão alinhados com nosso compromisso com o empoderamento tecnológico no Brasil e no México”, comenta Luiz Tonisi, vice-presidente e presidente da Qualcomm América Latina. “Estamos entusiasmados em contribuir para o desenvolvimento da Inteligência Artificial na região, agregando valor aos participantes.”

As startups selecionadas facilitarão o desenvolvimento completo de casos de uso de Edge-AI em plataformas de hardware fornecidas pela Qualcomm. Para desenvolvedores profissionais, a QAIPI oferece sessões de treinamento online e reconhecimento por meio de crachás digitais personalizados. As startups selecionadas para a Fase 2 receberão apoio adicional, incluindo seis meses de mentoria dedicada, acesso ao hardware ou kits de desenvolvimento da Qualcomm Technologies para o desenvolvimento de produtos, uma bolsa de participação no valor de até US$ 5.000 e elegibilidade para receber um incentivo para registro de patente de até US$ 5.000. As startups pré-selecionadas terão a chance de apresentar suas inovações em um Demo Day virtual de alto nível, de janeiro a fevereiro de 2026, para um público de líderes do setor, investidores e potenciais colaboradores.

O programa QAIPI oferece acesso a hardware, software e infraestrutura, orientação e sessões de treinamento para ajudar os participantes a desenvolver aplicativos inovadores baseados em IA.