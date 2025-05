CPN 6 anuncia novos patrocinadores e início da competição “CPN Arena”

A CPN, principal torneio de Free Fire para emuladores idealizado por Nobru, streamer e jogador profissional, acaba de anunciar TNT e Razer Gold como seus novos patrocinadores. Com o acordo, a marca de energéticos será a patrocinadora master do evento, cobrindo a CPN e a La Copa, enquanto a empresa de créditos digitais patrocinará exclusivamente a CPN. Além dessas novidades, no próximo dia 22 (segunda-feira), o tradicional torneio dará início a sua nova disputa, a “CPN Arena”, uma competição presencial de 4×4, no estilo Contra Squad, onde os times serão formados por jogadores mobile e emuladores.

Para Nobru, ver essas novidades chegando em seu próprio torneio é confirmar que a CPN está no caminho certo: “A CPN tá cheia de novidades, família! Tenho o prazer de anunciar que a TNT e a Razer Gold, duas marcas que eu sou embaixador e que estão sempre comigo, serão as novas patrocinadoras da nossa competição. Isso mostra o quanto nosso trabalho vem sendo desenvolvido de uma maneira certa, dando oportunidades e desenvolvendo o cenário de Free Fire como um todo. Além disso, nossos parceiros não poderiam chegar num momento melhor, já que na próxima segunda, vamos dar início a ‘CPN Arena’, nossa nova competição presencial que será um show à parte. É isso, tropa, se preparem que estamos chegando com tudo!”.

Segundo Allan Fernandes, sócio da 3C, Gaming Partner que produz e organiza as competições, poder contar com marcas parceiras de longa data é sempre um sentimento de dever cumprido: “Nós sempre temos como objetivo trazer grandes marcas para nossas produções, porém, sempre priorizamos as parcerias de longa data, que nos acompanham onde quer que a gente esteja. A TNT e a Razer Gold já estão inseridas no mercado dos games e são super parceiras do Nobru e de suas competições, por isso, é ainda mais satisfatório tê-las mais uma vez do nosso lado. Agradecemos pela confiança e esperamos sempre fortalecer esse laço”.

Entenda como funcionará a CPN Arena:

A CPN Arena será uma disputa de 4×4 misto, realizada entre os dias 22, 23, 24 e 25 de novembro, com times convidados que irão se enfrentar frente a frente. Nesse modo, as equipes serão formadas por 2 jogadores do mobile e 2 jogadores do emulador e se enfrentarão diretamente no formato Contra-Squad. Os melhores colocados avançam diariamente até o último dia. O vencedor da última disputa se consagra como o campeão do novo modo.