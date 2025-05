Spotify disponibiliza nova ferramenta que permite a seus usuários lerem as letras das músicas que estão ouvindo

Uma das funcionalidades mais pedidas pelos usuários do Spotify finalmente chegou: a plataforma está apresentando o seu recurso de Letras, uma experiência simples, interativa e compartilhável que a partir desta quinta, dia 18 de novembro, ficará disponível ao redor do mundo para os usuários Premium e Free da plataforma.

Agora disponível em 28 mercados, o Spotify está dando mais força aos fãs de música ao redor do mundo para eles cantarem cada vez mais alto e com confiança com o lançamento do Letras. Para que isso fosse possível, a plataforma se juntou com o Musixmatch para dar aos usuários um acesso na própria plataforma para a biblioteca de faixas que o serviço tem.

Pronto para cantar junto? Vem ver como encontrar as Letras:

No aplicativo de celular do Spotify

1. Clique no visor de “Tocando Agora” em uma música.

2. Enquanto ouve, arraste o botão da tela.

3. Você verá as letras da faixa sendo apresentadas em tempo real enquanto a música toca!

4. Para compartilhar, basta clicar no botão de “Compartilhar” na parte de baixo da tela que mostra as letras e, por fim, selecionar a parte das letras e qual plataforma prefere compartilhar.

No aplicativo de computador do Spotify

1. Na parte do “Tocando Agora”, clique no ícone do microfone.

2. Prontinho! Você vai ver as letras da faixa passando em tempo real enquanto a música toca.

No aplicativo de TV do Spotify

1. Abra a tela de “Tocando Agora” de uma música.

2. Vá para o canto direito, no botão de “letras” e selecione se quer ativar as Letras.

3. Assim que elas estiverem habilitadas, você vai poder ver as letras aparecendo na tela de “Tocando Agora”.

Com o acesso mundial às letras de músicas, os ouvintes agora vão poder cultivar uma conexão ainda maior com os artistas que amam – trazendo significados ainda mais profundos por meio das letras.

A função de Letras está disponível tanto em aparelhos iOS quanto Android, além de computadores, consoles e TVs. Assim, milhões de usuários podem estabelecer uma relação mais profunda com a música que estão ouvindo.

Dê uma olhada no For the Record para mais detalhes sobre a nova ferramenta.