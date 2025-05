Black Friday: Confira essas ofertas!

Juntos Somos Mais, joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, promove um mês inteiro de promoções, descontos e novas parcerias. O programa de fidelidade para varejistas, pelo qual a empresa é nacionalmente conhecida, atua com uma promoção tripla: 20% de desconto já oferecido em outubro, com 30% de cashback para usuários que fizerem compras em novembro, além dos descontos dos marketplaces das indústrias, que se acumulam em suas ofertas de serviços. O programa de fidelidade para profissionais de obra também conta com novidades exclusivas para a Black Friday: desde o início de novembro, está no ar a campanha “Carrinho Cheio”, que irá sortear um ano de supermercado para um profissional de obra que enviar os comprovantes de compras das marcas participantes no projeto durante o mês e também oferecerá dezenas de Vales-Compra de 150 reais para o resgate de prêmios.

Habitissimo

A Habitissimo, plataforma especializada em serviços de médias e grandes reformas, inicia em 16 de novembro o chamado “Blackissimo”, programação que vai até o dia 30 de novembro com promoções e bônus exclusivos para usuários, aproveitando o mês da Black Friday. Para esta edição, a plataforma oferece uma condição especial para novos usuários cadastrados na plataforma: R$ 250 em saldo + 10% off nos planos premium. Para o público que já faz parte da base do Habitissimo, isto é, pintores, marceneiros, arquitetos, vidraceiros, entre outros profissionais, está sendo ofertado um upsell de 15% off em qualquer plano e um bônus de até R$50,00 nas recargas manuais. Para os profissionais cadastrados no programa de fidelidade da Juntos Somos Mais e que ainda não estão vinculados ao habitissimo, existe a oferta de 12 mil pontos + 30% off no plano anual e 3 mil pontos + 30% off no plano trimestral, sendo esses da modalidade premium.