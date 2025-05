5 coisas para avaliar antes de escolher o seu novo tablet ou notebook na Black Friday

A Black Friday é um dos períodos mais aguardados do ano pelos consumidores para a compra de novos aparelhos eletrônicos. Saiba algumas características que devem ser levadas em consideração no momento de adquirir o dispositivo ideal da Samsung, seja ele um tablet ou um notebook. Questões como performance, mobilidade, duração da bateria e telas devem ser especialmente observadas, já que refletem nas experiências de uso para trabalho, estudo e entretenimento. Confira mais detalhes abaixo:

Flexibilidade

É comum que o consumidor busque por dispositivos que suportem todas as práticas de sua rotina, incluindo as de trabalho, estudos e entretenimento. Por isso, é importante que o aparelho escolhido tenha um bom desempenho em todos os recursos que oferece. O Galaxy Tab S7 FE é um tablet que vem com recursos estratégicos para facilitar o dia a dia do usuário. Além disso, o aparelho vem acompanhado da S Pen, uma caneta digital que possibilita maior controle dos traços e melhor experiência de escrita por seu design moderno, em formato arredondado e com a ponta alongada.

Desempenho

Para garantir uma boa performance do dispositivo, os processadores são características de extrema importância. Quando se trata de notebook, o Samsung Book atende às mais diversas rotinas, pois conta com modelos diversos, possibilitando que o usuário escolha entre os processadores Intel® Core™¹ da 11ª geração (Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5 e Intel® CoreTM i7) ou Intel® Celeron. O aparelho também conta com placas de vídeo Intel UHD integrada² ou Intel Iris Xe³ que ampliam o desempenho gráfico, uma importante função para uma melhor experiência de uso.

Bateria

A liberdade de usar o notebook sem se preocupar em estar próximo à tomada para recargas frequentes também deve ser levada em conta. Para isso, é importante selecionar um dispositivo com bateria de longa duração, como é o caso do Galaxy Book S. O primeiro notebook do Ecossistema Galaxy lançado no Brasil suporta até 17 horas de uso⁴, e ainda vem com a função Pasta Segura, que protege os acessos não autorizados a informações confidenciais.

Mobilidade

Grande parte dos consumidores têm buscado por dispositivos de maior mobilidade. Para isso, é importante escolher um aparelho leve, que pode ser facilmente transportado e armazenado. Essas características são ideais para quem tem uma rotina movimentada e viaja com maior frequência. Pensando nisso, o tablet Galaxy Tab A7 foi desenvolvido nos modelos LTE e Wi-Fi, que contam com um design fino e leve, de apenas 7 mm de espessura e peso de 476g⁵. Já para os usuários que preferem essa alta mobilidade em um notebook, o Galaxy Book S tem apenas 1,18 cm de espessura e peso de 950g, sendo um dos mais leves do mercado.

Tela

A qualidade das telas é importante para todas as práticas, mas principalmente lazer, seja para jogar ou para assistir filmes, vídeos e séries. Para isso, o Galaxy Tab S6 Lite conta com display de 10,4 polegadas⁶ e tecnologia TFT LCD, que proporciona imagens em alta resolução e o torna ideal para o consumo de conteúdos diversos. O aparelho é adquirido com um combo que inclui uma capa-protetora e a S Pen, facilitando as práticas de desenho e escrita. Para quem busca essa especificação em um notebook, o Galaxy Book S tem uma tela Touch Full HD de 13,3 polegadas e borda infinita. O aparelho garante maior usabilidade por meio de um multi-touch de 10 pontos, que permite rolar, aplicar zoom e controlar o dispositivo com apenas um toque de dedo.

Os dispositivos acima mencionados estão disponíveis para compra nas lojas online e físicas da Samsung e nas principais lojas do varejo.

¹ © Intel Corporation. Intel, o logo da Intel e outras marcas Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. Outros nomes e marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

2 Disponível nos modelos com processador Celeron e Core i3

³ Placa de Vídeo Intel Iris Xe presente nos modelos com Core i5 e Core i7

⁴ A vida útil da bateria pode variar dependendo do uso, ambiente e outros fatores.

⁵ O peso pode variar dependendo do processo de fabricação.

⁶ Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.