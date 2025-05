Desktop Predator Orion 5000 da Acer chega ao Brasil para Hard Core Gamers

Para os jogadores que não renunciam à melhor performance na hora da partida online, a Acer traz ao Brasil a nova linha Predator Orion 5000. Os equipamentos, focados em gamers, se destacam pelo sistema de refrigeração, design robusto e desempenho, que reafirmam o espírito competitivo e vencedor. O primeiro modelo, o PO5-620-30000, já está disponível na Acer Store. Os interessados poderão saber mais sobre ele na Live Commerce de Black Friday da Acer que ocorre nesta quinta-feira (25).

“O nosso objetivo é oferecer o que há de mais avançado nos equipamentos gamers aos nossos consumidores. A linha Orion é para quem quer e precisa do melhor desempenho durante o jogo e que não aceita perder por falta de performance do computador”, afirma André Teixeira, Gerente de Produtos Sênior na Acer do Brasil. “Assim como nossos clientes, somos exigentes com cada um de nossos produtos, e, por isso, a família Orion 5000 conta com os mais novos processadores e tecnologias que o público gamer. Afinal, uma de nossas prioridades merece esta qualidade”, finaliza Teixeira.

Os destaques da nova linha gamer da Acer já aparecem no chassi do equipamento, que possui painéis laterais de vidro temperado transparentes. Por meio deles, é possível visualizar três ventoinhas frontais com tecnologia ARBG. Ambas podem ficar acesas durante o funcionamento com diferentes cores.

Ainda no gabinete, o consumidor encontra, na parte da frente, o logotipo Predator em branco e um botão liga/desliga. Além das ventoinhas, o device possui um refrigerador cooler com dissipador de calor para um resfriamento eficaz durante as partidas online.

A série Predator Orion 5000 não impressiona apenas pelo design que intimida os adversários, mas, também pela performance, que é uma prioridade nestes equipamentos. Com três versões, o usuário pode escolher o que melhor o atende. Atualmente, o único modelo disponível para a compra é o PO5-620-30000, enquanto os outros chegarão em breve na Acer Store e no app Acer Loja.

Predator Orion 5000 – PO5-620-30000

O modelo PO5-620-30000 vem com processador Intel® Core™ i7 Octa Core e placa de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 3070 e 8 GB GDDR6. Com imagens limpas e fluidas, possui resoluções 2K e 4K (dependendo das configurações do monitor). Equipado com Mémoria RAM de 16 GB tipo DDR4 em módulos com frequência de 3200 MHz, faz o jogador ganhar destaque contra os oponentes. Também chama atenção pela rapidez e agilidade com a qual os jogos rodam. Para mais detalhes do produto, assista a Live Commerce que ocorre amanhã (25).

Confira abaixo os novos modelos que estarão disponíveis em breve para compra:

Predator Orion 5000 – PO5-620-50000 e PO5-620-10000

Com resoluções de 4K e 8K (dependendo das configurações do monitor), o PO5-620-50000 entrega imagens e gráficos de alta qualidade. A jogabilidade é fluida e transporta o gamer para uma realidade paralela. Além disso, possui placa NVIDIA® GeForce® RTX 3080 com 10 GB GDDR6X e processador Intel® Core™ i7 Octa Core que fazem jogos, vídeos e softwares rodarem de maneira leve como uma pena em níveis nunca experimentados antes. Com 1 TB de armazenamento e memória RAM de 32 GB, o dispositivo faz o usuário atingir altas velocidades nos games.

Já o PO5-620-10000 vem com placa de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 3060, 12 GB GDDR6 e processador Intel® Core™ i5 Six Core, que leva o jogador para outra dimensão. Com resoluções 2K e 4K (dependendo das configurações do monitor) as imagens ficam ainda mais imersivas. Com jogabilidade fluída e riqueza de detalhes, o desktop da Predator conta com 512 GB de armazenamento e os jogos rodam de forma leve. Graças à memória RAM de 16 GB, a alta velocidade nos games é garantida.

Squad completo

Para acompanhar o Orion 5000, a Acer preparou um time de alta performance de devices. Entre eles o Teclado Gamer Predator 3 Plus, que é semimecânico tipo membrana padrão ABTN 2, com conexão USB 2.0, 6 teclas de atalho para multimídia e modo gamer, retroiluminado em 7 cores personalizáveis: azul, vermelho, verde, amarelo, roxo, azul claro e branco.

O Mouse Gamer Predator MS110 também faz parte do time e contém seis botões e roda de rolagem. Sensor Pixart 5050. Resolução DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI e conexão USB 2.0 com cabo de 1,80 metros

Live Commerce de Black Friday Acer

Nesta quinta-feira (25), a Acer do Brasil promoverá sua primeira Live Commerce de Black Friday. A ação começará às 21h (horário de Brasília), com descontos e ofertas exclusivas para os espectadores. Para abrilhantar a Live, a Acer convidou duas super embaixadoras da marca, que irão interagir com o público e apresentar as novidades preparadas especialmente para a data.

Inclusive, durante o evento, os fãs da Acer poderão saber mais detalhes sobre o primeiro modelo da linha Orion, já disponível no Brasil, como suas especificações, processo de produção e performance.

Acompanhe a Live Commerce da Acer Store aqui.

