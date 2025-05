Black Friday: dicas para trabalhar e se divertir com os monitores Samsung

A Black Friday é a oportunidade perfeita para quem deseja renovar os aparelhos eletrônicos, tanto em casa quanto no escritório, e para quem adotou o modelo híbrido ou remoto (ou seja, transformaram as próprias residências nos locais de trabalho), os monitores são excelentes opções. É o tipo de produto perfeito para auxiliar o usuário tanto nas tarefas do dia a dia, quanto nos momentos de lazer, seja para assistir filmes, séries ou curtir os games. Confira algumas dicas dos especialistas da Samsung para escolher o melhor modelo, de acordo com seu perfil.

Monitor Odyssey G9. Imagem meramente ilustrativa.

Hora do jogo com o Odyssey G9

O monitor gamer Odyssey G9 é um dos grandes destaques da linha, com uma curvatura de 1000R¹, taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta de 1ms e compatibilidade com GSync e AMD FreeSync. A qualidade e as possibilidades que o modelo proporciona aos usuários se baseiam em dois pontos: a tecnologia de resolução DQHD (5120 x 1440 pixels) e o HDR 1000, com um alto nível de contraste. Com uma tela de 49’’ em proporção 32:9, é como se dois monitores de 27’’ estivessem lado a lado, permitindo ao usuário ligar até duas fontes no mesmo aparelho.

Além disso, é possível dividir a tela em várias caixas e ter a experiência de multitarefas com o recurso Easy Setting Box. O design do Odyssey G9 é o que arremata a experiência do jogador, garantindo elegância e sofisticação junto à performance. Disponível na cor branca, o monitor conta com o Núcleo Invisível na parte traseira, oferecendo o máximo da imersão, graças à sua tela curva, alta performance de imagem e design futurista incrível.

Smart Monitor M5. Imagem meramente ilustrativa.

O monitor faz-tudo da Samsung

Já o Smart Monitor é uma excelente escolha para um uso que combina funções profissionais e ligadas à educação, mas também é indicado para quem deseja ter uma alternativa prática e tecnológica para assistir a diferentes conteúdos, como filmes e séries. Disponível no Brasil com o modelo M5, de 24’’, o Smart Monitor conta com um controle remoto e vem com o Smart Hub e o sistema operacional Tizen² – o mesmo presente nos televisores Samsung – que permite acessar conteúdos de entretenimento on demand.

Para os estudantes e profissionais que ficam muito tempo em frente à tela, o modo Eye Saver diminui a luz azul a fim de proporcionar um maior conforto visual. O Flicker Free é outro recurso pensado para quem passa dias e noites estudando, um recurso que remove a tremulação causada pelo brilho da tela, diminuindo o cansaço ocular. Por fim, a conexão facilitada ao Office 365 permite³ a abertura, edição e salvamento de arquivos direto na nuvem, enquanto a funcionalidade Tap View⁴ permite espelhar conteúdos em uma tela grande, de maneira rápida e simples, bastando encostar o smartphone Galaxy na lateral do monitor.

¹‘R’ é um acrônimo que representa o raio circular. Quanto menor o valor de ‘R’, mais profundo é a curvatura.

²A disponibilidade dos aplicativos pode variar de acordo com o país. Algumas aplicações requerem assinatura.

³Windows 10 Pro, Mac OS 10.5 ou superior e configurações de rede compatíveis são necessários para este recurso. Requer assinatura do Microsoft Office 365. Conteúdo na tela simulado para fins de demonstração. O recurso de ‘Remote Access’ será atualizado para ‘PC on Screen’ a partir de junho de 2021

⁴Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização. Compatível com os celulares Galaxy Z Flip and Fold, Galaxy S8 e superior, Galaxy Note 8 e superior, Galaxy A6+ e superior, Galaxy J8 e superior, Galaxy Tab S3 e superior, Galaxy Tab A 8.0 (2017 e superior) Galaxy Tab A 10.1 (2016 e superior) com sistema Android a partir da versão 8.1 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47