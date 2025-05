Joga Junto, braço social da Mutant, e PAC se unem para formar jovens da periferia para a área de tecnologia

Criado pela ONG Projeto Amigos da Criança (PAC) o projeto “Jovem com Futuro”, que tem o propósito de formar jovens em situação de vulnerabilidade social para o mundo do trabalho na área de Tecnologia, desde maio conta com a parceria do Instituto Joga Junto, para incluir e acelerar jovens para atuarem neste setor, por meio da formação em chatbot. Com duas edições já realizadas, sendo a 1ª direcionada só para meninas, as duas organizações já formaram juntas 27 jovens talentos, sendo que 24 deles já estão empregados. A expectativa para o ano que vem é formar mais 150 novos jovens profissionais em Programação, QA (Quality Assurance) e Treinador de Bots.

Instituto Joga Junto

O ‘Instituto Joga Junto’ é uma ONG mantida pelo clã de empresas digitais – Clash, Mutant, Myra, Zoly e Episódia – e tem o propósito de acelerar a carreira de jovens em situação de vulnerabilidade social para atuarem na área de Tecnologia. Por meio da metodologia própria, o programa TRIP (Tecnologia, Representatividade, Inclusão e Performance), oferece diferentes cursos que contam com o time de profissionais do clã, que chancelam todo conteúdo de hard skills a fim de garantir a formação de profissionais de ponta para atuarem no mercado do futuro.

Além disso, o programa utiliza metodologias de andragogia que proporciona agilidade, inovação e aprendizado múltiplo por meio de estímulos de entretenimento educacional. O TRIP conta também com Programa de Mentoria feito por profissionais do clã para garantir a inclusão, o fortalecimento socioemocional e a aceleração desses novos profissionais. Por meio do TRIP, o Instituto Joga Junto já formou mais de 80 jovens talentos.

PAC – Projeto Amigos da Criança

A ONG Projeto Amigos da Criança(PAC) abriga 5.500 pessoas (entre crianças, jovens, adultos e idosos), que vivem em uma área periférica de São Paulo, onde concentra-se mais de 460 mil habitantes e que apresenta índices de violência e exclusão semelhantes a bairros como Jardim Ângela, Cidade Tiradentes e Brasilândia, vivendo em situação considerada de ‘extrema vulnerabilidade social’.

Com o intuito de formar jovens dessas regiões para atuarem na área de Tecnologia, o PAC desenvolveu o programa de transformação social “Jovem com Futuro” que já formou 94 novos profissionais para o setor. Desses, 68 já estão empregados nas empresas parceiras da organização.

Fundado há 18 anos, o PAC – Projeto Amigos das Crianças é uma Organização Social sem fins lucrativos certificada pelo CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – que atende a população em situação de vulnerabilidade e/ou risco social nos distritos de Pirituba, São Domingos e Jaraguá (SP). A entidade mantém dois abrigos para crianças e jovens de 0 a 17 anos. Cada abrigo tem 15 crianças.

“Mais que desenvolver e ampliar as oportunidades para inserção de jovens no mercado de trabalho, precisamos ajudar esses jovens a despertar e assumir o papel de protagonistas de suas vidas, tornando-se responsável por seus aprendizados”, destaca a diretora da ONG Projetos Amigos das Crianças. Rosane Chene.

“Nossa missão vai além. Temos a responsabilidade de formar profissionais de altíssima qualidade transformando suas vidas e dos seus entornos. Queremos equalizar, dar equidade na balança social e, como consequência, diminuir o gap do mercado. Esse é o futuro que queremos e que já começamos jogando juntos agora”, conclui o Fundador, CBO da Clash e vice-presidente do Conselho do Joga Junto, Rouman Ziemkiewicz.