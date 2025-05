Free Fire reforma quadra de basquete em São Paulo para celebrar Dia do Booyah

Para comemorar o Dia do Booyah, o Free Fire promoveu no último sábado (27), uma ação no Parque Raul Seixas, no bairro José Bonifácio, na Zona Leste de São Paulo.

A quadra do parque foi totalmente reformada e decorada com elementos do Dia do Booyah, celebrando o fim do evento no Battle Royale. O espaço foi totalmente repensado para garantir uma melhor experiência de jogo para os moradores da região, trazendo mais conforto e segurança para os usuários do espaço.

A ação busca estimular os jovens a correrem atrás de seus sonhos, seja por meio das telas do Free Fire ou nas quadras de basquete. O espaço criado poderá ser usado para diversão e brincadeiras, mas também para treinos dos moradores da região, incentivando práticas esportivas como uma forma de aprender foco, disciplina, sociabilidade e trabalho em equipe.

Para estrear a quadra, influenciadores de Free Fire foram convidados para um desafio de habilidades no basquete. Veja mais no vídeo:

A ação celebra também Leon, o mais recente personagem do jogo, que é um estudante universitário focado na família e em jogar basquete. Apesar de sua disposição e jeito alegre, Leon teve uma infância difícil. Devido a um acidente quando era criança, ele tem uma perna mecânica, mas ao invés de ficar deprimido, o Leon começou a treinar, o que o deixou mais forte. Essa motivação para tentar o impossível é uma grande inspiração para todos no Free Fire durante as comemorações do Dia do Booyah!.

Battle In Style (Se Joga no Estilo)

Também no último sábado (27), fãs de Free Fire em todo o mundo celebraram a primeira grande campanha global da marca, Battle In Style (Se Joga no Estilo), em um show ao vivo que combinou música, dança e tecnologia de ponta. A transmissão ao vivo apresentou T.R.A.P., a banda virtual formada pelos personagens do Free Fire Kelly, Moco, Miguel e Antonio. Além disso, os jogadores que entraram no jogo entre 27 e 28 de novembro receberam um emote Battle In Style (Se Joga no Estilo) especial para celebrar a reunião de T.R.A.P. e seus membros.

O Battle In Style (Se Joga no Estilo) é a nova identidade de marca do Free Fire que incentiva os jogadores a enfrentar as batalhas, tanto no jogo, quanto na vida real, de forma criativa, única e autêntica para eles. Quem perdeu o show ou quer assisti-lo novamente, pode encontrá-lo no YouTube.

Para mais informações de Free Fire, acompanhe as redes sociais da Garena no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Free Fire pode ser baixado pela App Store e Google PlayStore.