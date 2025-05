Conheça o Speedlab, o 1º laboratório de inovação focado em DEVs

A TecnoSpeed, Software House maringaense conhecida como “A Casa do Desenvolvedor de Software”, anuncia o seu laboratório de inovação: o Speedlab.

O Speedlab compartilha do mesmo propósito da Tecnospeed, que é fortalecer o desenvolvedor de software nacional através de soluções inovadoras. A proposta é que o Speedlab seja um local seguro para desenvolvedores compartilharem experiências, dificuldades do mercado de software, projetos e validação de ideias.

Com essa segurança de um laboratório totalmente voltado para DEVs, eles ganham a oportunidade de desenvolver projetos que fortaleçam todos os envolvidos. A ideia é promover grandes parcerias e levar mais inovação para o mercado de tecnologia do Brasil.

O laboratório conta com todo o know-how da TecnoSpeed e soma diferenciais como o percentual de 98% dos desenvolvedores satisfeitos. Já foram mais de 1500 Software Houses atendidas, 27 soluções desenvolvidas para novos projetos parceiros e mais de 200 colaboradores especialistas.

Inovação aberta para quem tem sede de resultados

O modelo de gestão do Speedlab inclui outras organizações e pessoas envolvidas com o desenvolvimento de soluções. Assim, a TecnoSpeed espera acelerar o processo de inovação como um todo.

O Speedlab espera receber desde startups até centros de pesquisa e desenvolvimento. Assim, será possível somar expertises, dividir riscos e multiplicar resultados. O laboratório já está aberto para novas parcerias.

A TecnoSpeed afirma que a confiança é o detalhe principal para garantir parcerias de sucesso no Speedlab. A Software House avaliza e confia em seus parceiros, e se coloca à disposição para compartilhar ideias, experiências do mercado de software, validação de projetos e muito mais.

Segundo Yagor Assis, Coordenador de Negócio da Tecnopay e parceiro do Speedlab, o laboratório se mostrou essencial para a performance do projeto: “O time multidisciplinar do Speedlab somado às metodologias de inovação foram essenciais para que o nosso negócio avançasse em seu desenvolvimento, com velocidade e qualidade. Conseguimos construir uma solução escalável e o melhor: fortalecer a software house perante os desafios do mercado!”

ERP como foco de inovação

A especialidade do Speedlab é levar soluções inovadoras para diferenciar ERPs diante da concorrência. Um ERP (Enterprise Resource Planning) é um conjunto de softwares usados por organizações para gerenciar todas as atividades diárias do negócio, tais como contabilidade, compras, gerenciamento de projeto, gerenciamento de risco e conformidade, e operações da cadeia de suprimentos.

Sendo um software tão vital para os negócios, um ERP não pode ficar defasado. O mercado de software muda constantemente e inovar, até mesmo em um ERP, faz parte desse processo.

É por isso que a Speedlab tem o objetivo de fortalecer o ERP dos parceiros através de soluções que agregam valor. A redução de custos de desenvolvimento também é um dos focos do Speedlab.

Para conhecer mais sobre o laboratório de inovação da TecnoSpeed e se tornar um parceiro, basta acessar a página do Speedlab.