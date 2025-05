Kenzie Academy abre inscrições para o Código da Virada, desafio gratuito para quem deseja aprender programação

Kenzie Academy , escola de programação com o objetivo de ofertar ensino de qualidade para quem deseja trabalhar na área da tecnologia, promove o desafio gratuito “Código da Virada”, que acontecerá até o dia 31 de dezembro. Por meio da plataforma do projeto, serão disponibilizadas aulas gravadas com os princípios básicos de programação, incluindo HTML, CSS e JavaScript e não será necessário ter nenhum conhecimento prévio para se inscrever. Para participar basta realizar a inscrição no link do desafio.

O projeto tem como objetivo estimular pessoas que desejam aprender programação e que querem iniciar uma carreira no setor de tecnologia, um dos segmentos mais lucrativos e promissores atualmente. Por isso, terão aulas teóricas e desafios, que irão ajudá-los a desenvolver a parte prática. Além disso, todos os inscritos terão acesso a um fórum de discussões dentro da plataforma para que possam interagir com outras pessoas.

As aulas e os desafios podem ser concluídos até o último dia do ano e, ao final, os alunos receberão um certificado e sairão com o primeiro projeto desenvolvido: programar a interface da famosa rede social do passarinho azul, que servirá como portfólio profissional.

Se concluírem o desafio e indicarem 10 pessoas para fazerem a inscrição, os participantes concorrem a um Notebook Gamer e um kit exclusivo com itens da Kenzie Academy. Outros prêmios também serão sorteados, incluindo um curso gratuito de programação de 5 horas.

“Essa é a oportunidade para quem quer começar a aprender programação e entrar para o mercado de tecnologia. É possível dar o primeiro passo antes do ano terminar. O mercado sofre com um grande déficit de profissionais qualificados e nós temos uma equipe com mentores e instrutores que irão impulsionar a carreira de quem quer ser um programador”, afirma Daniel Kriger, CEO da Kenzie Academy.

Serviço

Desafio “O Código da Virada”

Prazo: O desafio deve ser concluído até o dia 31 de dezembro de 2021

Valor: Gratuito

Inscrições pelo link do projeto