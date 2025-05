Google.org faz doação a Amigos do Bem para capacitar jovens em tecnologia no sertão

O Google.org, braço filantrópico do Google, anuncia hoje o apoio de R﹩ 5,4 milhões à organização sem fins lucrativos Amigos do Bem. Metade do recurso se refere a uma doação no valor em espécie de R﹩ 2,7 milhões, e será usada pela organização para equipar salas com computadores e acesso à internet, bem como na formação de 300 jovens no sertão dos estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará em habilidades digitais e programação. Outros R﹩ 2,7 milhões serão utilizados em forma de créditos em anúncios na Busca do Google, chamados Ad Grants , para que a Amigos do Bem possa ampliar suas mensagens sobre as necessidades mais críticas na região.

“Acreditamos que todas as pessoas deveriam ter acesso às oportunidades criadas pela tecnologia”, diz Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. “Continuaremos empenhados em contribuir com o país por meio dos nossos produtos, programas e apoios a organizações que trabalham por um futuro com mais acesso e oportunidades para todos”, complementou.

O repasse se soma ao outro, de R﹩ 5,2 milhões , feito pelo Google ao projeto social em maio deste ano. O país enfrentava um alto número de casos e mortes em razão da COVID-19 e o dinheiro serviu para atender, em caráter emergencial, mais de 8.500 famílias em situação de vulnerabilidade, na região, com água potável e mais de 42 mil cestas básicas durante cinco meses.

“Com esse recurso, promovemos a inclusão digital de jovens que vivem em povoados isolados e em condições de extrema pobreza no sertão nordestino. Através da tecnologia, iremos gerar mais oportunidades e conhecimento para romper este ciclo secular de miséria no sertão”, diz Alcione Albanesi, fundadora e presidente da Amigos do Bem. “Há quase 30 anos, trabalhamos intensamente para combater a miséria e abandono na região com o menor Índice de Desenvolvimento Humano”.

Geração de oportunidades

A Amigos do Bem usará o recurso para treinar pelo menos 300 jovens em habilidades digitais para ajudá-los a conseguir emprego na economia digital. A instituição também equipará suas salas de aula e laboratórios com computadores, softwares e televisores, beneficiando os mais de 2.000 alunos locais com os quais a Amigos do Bem atua mensalmente. Além disso, o apoio do Google . org vai garantir alimentação, ajudará na contratação de educadores e itens de necessidade básica e administrativa.

O Programa de Treinamento de Habilidades Digitais Básicas terá três meses de duração, com acompanhamento de professores e tutores nos Centros Educativos montados com computadores e internet. O Programa Avançado de Formação de Competências Digitais terá seis meses de duração, com aulas híbridas, suporte presencial, voltadas para Front-End, Back-End, UX & Design e DevOps, Marketing Digital, entre outros. Grupos de alunos terão, ainda, acesso a notebooks para acompanhar todos os cursos até o fim. Os alunos contarão com notebooks para seguir os estudos de casa durante os treinamentos, além de suporte de apoio e monitoria.

Nas Salas de Aula Digitais construídas e atualizadasos alunos terão um espaço equipado com televisores, quadros digitais, internet, computadores e outros recursos tecnológicos básicos para os treinamentos previstos. Atualmente, oito salas de aula, que atendem 2 mil alunos por mês, já estão em funcionamento. Esses espaços serão equipados com tecnologia de ponta e serão transformados nas Salas Digitais, melhorando a experiência física e a conexão com a internet.