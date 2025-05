The Sims e Stefan Cooke Lançam Novos Estilos no The Sims 4 Kit Moda Masculina Moderna

Sul sul! A Electronic Arts e a Maxis lançaram hoje The Sims™ 4 Kit Moda Masculina Moderna, o mais novo kit de moda para jogadores e jogadoras expandirem o estilo de seus Sims e flexibilizarem sua criatividade, que ficará disponível em 2 de dezembro para PC e Mac via Origin™ e Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Para incentivar ainda mais jogadores e jogadoras a encontrarem novos e expressivos caminhos para a autodescoberta e cumprir a promessa de oferecer opções de roupas masculinas mais contemporâneas, The Sims™ fez parceria com o Conselho Britânico de Moda, com o designer londrino Stefan Cooke e seu parceiro Jake Burt para criar uma coleção de looks dentro do jogo que, assim como sua marca premiada – nomeada em homenagem a Cooke -, vai além dos limites do estilo tradicional e redefine a roupa masculina.

Simmers vanguardistas podem redefinir os clássicos com o The Sims™ 4 Kit Moda Masculina Moderna, que inclui 23 novas peças de recriação para Sims de coleções reais de Stefan Cooke, com peças básicas da moda que elevarão os armários de seus Sims com formas, tecidos e padrões reinventados – transformando roupas cotidianas comuns em extraordinárias. Há jaquetas, calças, ternos e sapatos, bem como algumas das peças favoritas dos designers, incluindo o Casaco de lã com saia de Stefan Cooke, um design que representa perfeitamente a evolução da moda masculina moderna.

Você pode saber mais sobre o The Sims™ 4 Kit Moda Masculina Moderna e como a equipe trabalhou com Stefan Cooke e Jake Burt aqui, e fazer o download dos assets através do EA Press Portal aqui.

A franquia The Sims™ tem uma longa história de dar a quem joga um destino criativo para se expressar por meio da moda, mais recentemente com o lançamento do Kit Moda Street e do Kit Incheon nas Alturas, que apresentaram estilos modernos e globais inspirados na moda de vanguarda em Bombaim e Seul. The Sims™ 4 também fez parceria com a Gucci para sua campanha de moda “Off the Grid” e colaborou com Moschino para produzir uma coleção de itens de moda inspirados no jogo.