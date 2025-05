Canon apresenta novo monitor de referência profissional 4K

A Canon, líder em soluções de imagem digital, anunciou hoje o lançamento do DP-V1830, um monitor de referência profissional de 4K de 18,4 polegadas que apresenta componentes principais aprimorados, como um processador de tela de alta qualidade, um conjunto renovado de algoritmos de alta resolução, novos painéis e um novo sistema de iluminação de fundo. Com isso, há um aumento na qualidade da imagem em relação aos monitores anteriores da Canon. Aderindo aos padrões HDR1, o display possui um painel compacto e leve de 18,4 polegadas que pode ser ideal para uso em espaços de trabalho apertados, incluindo vans de transmissão externa (ob), salas de subcontrole e tendas de produção no set de filmagem. O novo monitor de referência está pronto para ser uma ferramenta versátil para profissionais exigentes do setor e pode ajudar a apoiar fluxos de trabalho eficientes em uma ampla variedade de ambientes de trabalho.

O monitor alcança um pico de luminância de 1.000 cd/m2 para luminância branca, que atende aos parâmetros definidos em ITU-R BT.2100 para HDR, além de apresentar um processador de imagem melhorado. Em comparação com os modelos anteriores, o monitor oferece controle aprimorado sobre a iluminação da luz de fundo para melhor delinear porções escuras e claras de alto contraste. Com a ajuda dessas melhorias, é possível obter pretos mais fortes e escuros, porções pretas isoladas e cores brilhantes, mesmo em cenas desafiadoras.

A Canon desenvolveu um sistema exclusivo de iluminação traseira LED que produz uma gama de cores ampla e suporta o padrão ITU-R BT.20202. Além disso, a configuração óptica proprietária da Canon ajuda a mitigar a luminância e as variações de cores, fornecendo um ângulo de visão para o monitor que é amplo o suficiente para fornecer imagens precisas quando várias pessoas estão visualizando o monitor ao mesmo tempo.

O DP-V1830 tem um fator de forma rasa e pesa aproximadamente 7,25 kg. O monitor pode ser instalado em racks de 19 polegadas compatíveis com as normas EIA3. Isso permite aos profissionais a capacidade de usar o monitor em locais de trabalho de transmissão e produção de vídeo existentes, bem como fácil transporte para locais de trabalho e tendas de produção no local.

Melhorias programadas para 2022

O visor de referência Canon DP-V1830 está programado para receber um aprimoramento do produto ainda em 2022, através de uma atualização gratuita de firmware que incluirá:

Configuração de qualidade de imagem individual de 2 telas / 4 telas do sinal de vídeo de entrada

Diagrama de cromaticidade (exibição de todos os pixels)

Waveform monitor RGB Parade

Suporte a SD-SDI

O Canon DP-V1830 estará disponível em janeiro de 2022 nas principais revendas autorizadas do Brasil. Para mais informações, entre em contato com o Professional Imaging Solutions da Canon do Brasil, através do e-mail [email protected].