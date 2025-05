Estúdio brasileiro, Combo Studio, mostra ao mundo expertise em animações inspiradas em técnicas japonesas

Com o mundo cada vez mais conectado e globalizado, vemos muitos aspectos culturais, antes exclusivos de alguns países, sendo desenvolvidos em outros. O anime, por exemplo, embora continue sendo uma técnica tipicamente japonesa de animação, hoje, é referência para trabalhos de excelência em diversos locais. E a prova é bem brasileira: o Combo Studio, sediado no Rio de Janeiro, se tornou especialista no gênero e tem feito diversos projetos de sucesso, sendo, inclusive, premiado no setor.

Um dos exemplos é a premiada vinheta utilizada pela Rede Globo durante os Jogos Olímpicos, na qual, misturando elementos de live action e animação, o Combo Studio colocou atletas brasileiros encarando alguns dos principais elementos da cultura pop japonesa como desafios. O trabalho rendeu, neste final de ano, os prêmios da Promax Latin America Awards 2021, principal premiação do marketing televisivo, com foco na indústria de mídia e entretenimento, na categoria “Image Promo”, além do segundo lugar em “Sports Promo”, e um terceiro lugar no Golden Rings Awards, que tem foco na mídia dos esportes olímpicos, na categoria “Melhor Promo”.

Combo Studio transformou ex-jogador Denílson em anime para campanha publicitária (Foto: Reprodução)

Ainda nessa temática, o Combo também foi o responsável por duas campanhas publicitárias com o tema “Olimpíadas”. Na primeira, da Sportsbet.io, o Combo transformou o ex-jogador de futebol Denílson em animação, em que o comentarista aparecia comemorando suas apostas bem-sucedidas.

Desodorante em barra da Old Spice se tornou herói em ação da marca (Foto: Reprodução)

A segunda foi feita em parceria com a Old Spice, marca de desodorantes masculinos, na qual o estúdio criou um herói para combater o odor, suor e todo o mal em aventuras épicas.

Outro trabalho de destaque foi a produção do vídeo de divulgação do jogo “YUKI”, criado para realidade virtual (RV) e suas plataformas: Quest, PlayStation e PC. Até a Any Malu, primeira influencer digital totalmente animada, criada pelo Combo Studio, ganhou uma nova roupagem em um vídeo especial, que obteve mais de 4 milhões de views.

Até a primeira influencer digital animada do Brasil, Any Malu, ganhou uma versão anime (Foto: Reprodução)

“Os animes fazem muito sucesso pelo mundo, tendo marcado a infância de muita gente, e continuam muito presentes na atualidade, com vários títulos de sucesso recentes. Com a internet e a troca de informações, eles deixaram de ser um produto exclusivo do Japão, embora o país ainda seja seu principal fornecedor. A nossa especialização nos possibilita expandir nossa área de atuação e atingir novos mercados, mostrando que o Brasil também pode produzir material de qualidade”, comenta Marcelo Pereira, sócio do Combo Studio.

Gênero é muito querido no Brasil

Anime é o nome dado para as animações japonesas, desde as mais voltadas para batalhas, chamadas Shounen, até as Slice of Life, mais realistas e inspiradas em dramas da adolescência. Em termos de animação, as principais características do formato são a intensa demonstração dos sentimentos e emoções dos personagens por meio de expressões faciais, com olhos grandes, cheios de brilho e cor, além de onomatopeias e expressões exageradas.

O gênero faz muito sucesso no Brasil desde os anos 90, com a explosão dos “Cavaleiros do Zodíaco”, que abriu as portas para outras produções, como “Dragon Ball”, “Yu Yu Hakusho” e “Pokémon”, grandes expoentes no início do século XXI. Atualmente, o anime permanece entre os gêneros mais queridos no país, com duas plataformas exclusivas de streaming (Crunchyroll e Funimation) e produções entrando mensalmente no catálogo de plataformas tradicionais, como a Netflix, e nos canais de televisão fechados (na televisão aberta há uma dificuldade maior por conta das regras de publicidade infantil). O alto investimento é evidenciado quando a maioria dessas animações são dubladas no Brasil.

Para se ter uma ideia da popularidade dos animes, a Association of Japanese Animation (AJA) divulgou, em novembro de 2020, o Relatório da Indústria do Anime, apontando um crescimento no mercado de 15,1%, concretizando uma década de evolução no setor, em 2019, com um giro de mercado de 2,512 trilhões de ienes (atualmente R$ 123 bilhões), incluindo licenciamentos e marketing. Segundo o estudo, o mercado internacional é o maior responsável, com 19% de crescimento, recorde histórico. Ele é seguido pelo mercado de commodities e negócios de arcade e centros de diversão.