WhatsApp anuncia uma nova função para mensagens de voz

As mensagens de voz são um dos recursos mais populares para usuários do WhatsApp em todo o mundo. Elas aproximam amigos e familiares mais que uma mensagem de texto e, ao contrário de uma chamada, dão a liberdade de enviar mensagens – e ouvir – quando é mais conveniente. Elas também são a maneira mais fácil e rápida de passar uma mensagem quando você quer demonstrar alguma emoção, quando o tempo está apertado ou você está gerenciando outras tarefas, como segurar um bebê ou fazer compras.

Hoje, o WhatsApp está tornando as mensagens de voz ainda melhores com o lançamento da função que permite pausar a gravação e ouvir a mensagem de voz antes de enviar – a ferramenta perfeita para você passar sempre suas mensagens corretamente.

Para celebrar o lançamento dessa atualização, o WhatsApp montou um guia para mensagens de voz a fim de lembrar os usuários de outros recursos úteis, como gravação com mãos livres e reprodução rápida de mensagens de voz.

Como enviar uma mensagem de voz

1. Abra uma conversa individual ou em grupo.

2. Toque e segure o microfone e comece a falar.

3. Assim que terminar, remova o dedo do microfone. A mensagem de voz será enviada automaticamente.

Como gravar com as mãos livres e enviar uma mensagem de voz mais longa

1. Abra uma conversa individual ou em grupo.

2. Toque no microfone e deslize-o para iniciar a gravação com as mãos livres.

3. Agora você pode remover seu dedo e gravar sua mensagem sem a necessidade de ficar pressionando o microfone

4. Quando terminar de gravar, pressione enviar.

Como escutar a mensagem de voz antes de enviar

1. Abra uma conversa individual ou em grupo.

2. Toque no microfone e deslize-o para iniciar a gravação com as mãos livres.

3. Comece a falar.

4. Uma vez terminado, toque no ícone de parar

5. Toque no ícone de reproduzir para ouvir sua gravação. Você também pode tocar em qualquer parte da gravação para reproduzi-la a partir daquele ponto

6. Toque no ícone de lixeira para excluir a mensagem de voz ou toque em enviar para concluir o envio.

Como acelerar a reprodução de mensagens de voz

1. Clique em Reproduzir para ouvir mensagens de voz que você enviou ou recebeu.

2. Ouça a mensagem.

3. Enquanto uma mensagem está sendo reproduzida, você pode clicar no ícone 1x para aumentar a velocidade para 1,5x ou 2x