Faça um menu completo de Natal com receitas em vídeos curtos de até 1 min

O Natal está se aproximando e você ainda não sabe o que preparar para a família e os amigos? O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, está recheado de conteúdo com dicas e receitas de pratos rápidos e fáceis de fazer em vídeos de até 1 minuto.

Tem de tudo na plataforma: das receitas clássicas às repaginadas – com ingredientes típicos de norte a sul do Brasil. Confira abaixo vídeos que têm se destacado no app e monte uma ceia completa.

No vídeo, Iasmyne ensina a fazer uma bruschetta de primeira linha com uma simplicidade de dar água na boca.

Prato principal: Tender Laranja por Receitas do Rafa

Rafa manda muito bem no preparo desse charmoso prato que irá impressionar os convidados.

Esta receita é para quem a farofa é a queridinha do jantar natalino e não pode faltar de jeito nenhum.

Acompanhamento 2: Arroz Natalino por Cozinha do Juba Oficial

O segundo Oscar de coadjuvante vai para esse arroz tão diferentão quanto delicioso.

Para aqueles que acham que a sobremesa deveria vir antes de tudo, vale aprender a fazer o Pavettone do Zeh – e avisar os tios que é para ver o vídeo e depois, sim, comer esse doce mais que incrível.

O símbolo do Natal também tem lugar no top 6: eis o panetone caseiro que certamente virá acompanhado da frase “Já acabou, Jéssica?”