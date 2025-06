TCL lança uma linha completa de televisores com o sistema operacional da Roku

A TCL, marca que carrega uma trajetória incessante de inovação e lançamentos no Brasil com o que há de mais atualizado a nível global em tecnologia, anuncia mais uma novidade ao mercado: as novas TCL Roku TVs. O sistema operacional da Roku é de fácil uso e traz uma interface simples e intuitiva, que dá acesso a mais de 100 mil filmes e séries de TV exibidos em milhares de canais pagos ou gratuitos, como Netflix, Globoplay, Disney+, Spotify, HBO Max, Pluto TV, Redbull TV e Vix**.

A TCL Roku TV estará disponível nos tamanhos de tela de 32″ HD, 43″ Full HD e 50″ Ultra HD 4k HDR, nos modelos RS520 para os dois primeiros tamanhos de tela e RP620 para o modelo de 50 polegadas.

“Os consumidores consideram a qualidade da imagem um dos fatores mais relevantes ao comprar televisores, e quando esta qualidade traz junto uma infinidade de conteúdos de streaming com uma excelente praticidade e navegabilidade na busca, aliado a um dos principais sistemas operacionais do mundo atualmente, é garantia de uma experiência completa e imersiva no que há de melhor no mundo das SmartTVs. As novas TCL Roku TV oferecem também tecnologia de última geração para a sua categoria, além da incrível nitidez e qualidade de imagem. Além disso, o software é atualizado de maneira automática o que possibilita para o usuário sempre estar com o que há de mais moderno no sistema operacional da sua TV”, conta Nikolas Corbacho, gerente de produtos da SEMP TCL.

“Estamos felizes de ampliar nossa parceria com a TCL no Brasil, onde os consumidores poderão aproveitar o ótimo hardware das smart TVs da TCL agora com o sistema operacional da Roku, que é fácil de usar e garante acesso aos canais de streaming favoritos dos brasileiros, além de milhares de horas de filmes e séries de TV”, diz Arthur van Rest, vice-presente de Internacional da Roku.

A facilidade de uso da plataforma se estende a uma nova funcionalidade, a Roku Voice™. Com ela, será ainda mais fácil encontrar os conteúdos preferidos dos consumidores usando comandos de voz em português. A Roku Voice permite achar conteúdos rapidamente buscando por títulos, diretores, gêneros, assim como controlar a reprodução de mídia, entre outros comandos, numa Roku TV ou no Roku Express.

Para usar a Roku Voice, basta fazer o download do app gratuito da Roku, disponível para iOS e Android, e usar o botão de microfone. Para dar o comando, os usuários tocam e mantém pressionado o botão e falar algo como “Buscar filmes de ação” ou “Filmes com Fernanda Montenegro”. Também é possível buscar por conteúdos ou canais específicos, como “Ver ‘La casa de papel’” ou “Abrir Prime Video”.

Os resultados serão exibidos na tela listados por preço, dando ao usuário a oportunidade de facilmente encontrar os conteúdos existentes gratuitos, aqueles que exigem uma assinatura ou para aluguel. Este modelo de busca já está disponível em todos os modelos de Roku TVs e no Roku Express.

Os lançamentos da TCL também oferecem suporte para Apple AirPlay 2, onde os usuários Roku podem espelhar, controlar e compartilhar seu conteúdo favorito diretamente de seu iPhone, iPad ou Mac em seu dispositivo Roku compatível, levando a experiência do smartphone para a tela do televisor. Oferecem inclusive compatibilidade com o HomeKit, onde os usuários conseguem controlar de forma fácil e segura sua TCL Roku por meio de comandos de voz através de seu dispositivo inteligente Apple.

Confira abaixo um resumo dos principais recursos da TCL Roku TV:

• Fácil navegabilidade e usabilidade: Uma experiência melhor e mais fácil de TV inteligente, que exibe todas as opções de entretenimento (streaming, cabo/satélite e antena) em uma tela inicial personalizada.

• Ferramenta de busca Roku: Facilita a descoberta do conteúdo desejado, você não irá perder mais tempo procurando conteúdo. Basta pesquisar por título ou ator para encontrar programas ou filmes para assistir.

• High Dynamic Range (HDR10): Os modelos TCL Roku TV na versão 4K UHD suportam conteúdo em HDR10, tornando as cores mais brilhantes e mais ricas, uma experiência única em imagem.

• Controle Remoto Roku TV: Um controle remoto intuitivo para navegar pelos canais de TV e streaming juntamente com os botões de atalho para os principais canais de conteúdo.

• Aplicativo gratuito da Roku: Controle a TV por meio do celular e aproveite a função “modo privado” com fones de ouvido, além dos comandos por voz, disponível para Android e IOS.

• Atualizações automáticas de software: Receba novos canais de streaming e recursos automaticamente.

• Dolby Atmos (pass through): O modelo 4k UHD é compatível com o formato de áudio disponível nas melhores salas de cinema e que possibilita reproduzir o áudio com imersão***.

As TVs estarão disponíveis nos próximos dias nos principais varejistas do país.

Preços sugeridos:

32″ TCL Roku TV: R﹩ 1.939,00 (HD)

43″ TCL Roku TV: R﹩ 2.899,00 (Full HD)

50″ TCL Roku TV: R﹩ 3.759,00 (4K UHD)

*Por horas de streaming (The Hypothesis Group, October 2021)

**O acesso a canais, apps e serviços de streaming pode requer assinatura e exigem conexão à internet.

***Necessita de um soundbar ou home theater compatível com Dolby Atmos para reprodução.