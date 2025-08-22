Próxima geração das Plataformas Snapdragon W5+ e W5 serão as primeiras do mercado de wearables com suporte a satélite NB-NTN

A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou hoje as plataformas de wearables Snapdragon® W5+ Gen 2 e W5 Gen 2, trazendo melhorias em conectividade, eficiência, fator de forma e rastreamento de localização para a tecnologia vestível.

As plataformas Snapdragon W5+ Gen 2 e W5 Gen 2 são as primeiras a introduzir suporte via satélite para a indústria de wearables, aproveitando a Rede Não Terrestre de Banda Estreita (NB-NTN) da Skylo. Esse avanço permite mensagens de emergência bidirecionais diretamente do dispositivo vestível, ajudando a trazer tranquilidade aos usuários em áreas remotas sem conexão de celular. Por exemplo, os aventureiros podem usar seu wearable para enviar mensagens de SOS em caso de emergências, sem se preocupar com a cobertura da rede móvel.

A plataforma está disponível com um coprocessador de baixo consumo de energia como Snapdragon W5+ Gen 2, ou sem o coprocessador como Snapdragon W5 Gen 2. Construída em torno de uma arquitetura system-on-chip (SoC) de 4 nm, a nova plataforma apresenta avanços, como:

Location Machine Learning 3.0 para melhorar a precisão do posicionamento GPS em até 50% em comparação com a geração anterior.

RFFE otimizado que contribui para uma redução de cerca de 20% no tamanho e menor consumo de energia em comparação com a geração anterior, permitindo que os OEMs ofereçam designs mais elegantes e maior vida útil da bateria.

O Snapdragon W5 Gen 2 é compatível com a versão mais recente do Wear OS e lançado primeiro com o Pixel Watch 4[1] e ajustado para experiências em vários dispositivos, integração perfeita e recursos avançados.

“Com as plataformas Snapdragon W5+ e W5 Gen 2, a Qualcomm Technologies continua a ser líder em tecnologia vestível, permitindo que o Wear OS se torne o primeiro sistema operacional a integrar NB-NTN”, disse Dino Bekis, vice-presidente e gerente geral de soluções de wearables e sinais mistos da Qualcomm Technologies, Inc. “Essa tecnologia pode permitir que os usuários permaneçam conectados nos locais mais remotos, podendo enviar e receber mensagens críticas via satélite. Essa inovação ressalta nosso compromisso de garantir que os usuários tenham comunicações mais confiáveis e segurança aprimorada com a integração de recursos avançados de tecnologia de satélite em plataformas vestíveis.”

“Estamos entusiasmados por ter o Snapdragon W5 Gen 2 suportando o novo Google Pixel Watch 4, oferecendo alto desempenho, experiências agradáveis e recursos que podem salvar vidas”, disse Sandeep Waraich, diretor sênior de gerenciamento de produtos do Google Wearables. “Para smartwatches, desempenho, eficiência e conectividade são recursos cruciais que precisam funcionar perfeitamente em qualquer ambiente, e esta nova plataforma, juntamente com o Wear OS 6, atende a todas as frentes. Ser o primeiro smartwatch a comercializar comunicações de emergência via satélite é um grande salto em nosso conjunto de recursos de segurança.”

“Estamos entusiasmados em expandir nossa colaboração com a Qualcomm Technologies além do mercado de smartphones, automóveis e IoT para trazer conectividade via satélite para os wearables. O Snapdragon W5+ Gen 2 garante que os dispositivos wearables de formato pequeno possam manter a cobertura mesmo em áreas fora do serviço terrestre”, disse Tarun Gupta, diretor de produtos e cofundador da Skylo. “Essa inovação muda fundamentalmente a forma como os consumidores e as empresas veem a conectividade NTN à medida que novos dispositivos e uma ampla gama de casos de uso com integrações otimizadas que antes eram inimagináveis chegam ao mercado. Nossa empolgante colaboração visa aprimorar a funcionalidade e a segurança dos dispositivos vestíveis, tornando-os indispensáveis para usuários em qualquer ambiente, sem sacrificar a vida útil da bateria.”