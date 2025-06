Taça das Favelas Free Fire: Showmatch com a Loud acontecerá hoje

A Taça das Favelas Free Fire, maior campeonato gamer entre favelas do mundo, coroou a Nhanhá, do Mato Grosso do Sul, como a seleção campeã da edição de 2021 – no início deste mês de dezembro – após uma disputa acirradíssima entre 12 seleções de favelas de vários estados do país. Agora, para celebrar o final da competição, a Taça promoverá nessa sexta-feira um showmatch entre a seleção campeã e personalidades da LOUD. A transmissão acontece a partir das 13h nos canais oficiais da Taça das Favelas Free Fire, SporTV e Muriloshooow.

Com várias surpresas planejadas, o showmatch também contará com a apresentação ao vivo e a estréia inédita da música “Vai virar”, performada por Guxta e MC Raí, além de uma ação beneficente de arrecadação de fundos para o Natal das favelas da CUFA. O evento especial será apresentado pela dupla Murillo Medeiros, o “muriloshooow”, e o Sharin e acontecerá em disputas de modos “for fun” dentro do Free Fire, em times misturados entre jogadores da Nhanhá e da LOUD.

Consagrada como um grande sucesso, a edição deste ano conquistou grandes números, com mais de 305 mil pessoas impactadas pelas transmissões apenas nos canais SporTV. No período de inscrições, foram mais de 5 mil favelas registradas e mais de 80 mil jogadores manifestando interesse em representar as seleções de suas respectivas favelas. No fim, a competição, dividida entre etapas estaduais e nacionais, foi disputada por 1296 favelas de todos os estados do país e a premiação total foi de mais de 100 mil reais, além da distribuição de mais de 7800 chips de conexão feitos pelo Itaú, patrocinador oficial do projeto. Além da premiação financeira e a participação no showmatch, a seleção da Nhanhá também irá ganhar um bootcamp exclusivo com a equipe da LOUD.

“Pelo segundo ano seguido a Taça das Favelas Free Fire foi um sucesso! Agora esse showmatch será a cereja do bolo de tudo o que construímos, com grandes atrações que vão surpreender o público”, disse Marcus Vinicius Athayde, idealizador e diretor da Taça das Favelas Free Fire.

A Taça das Favelas Free Fire é um torneio criado e promovido pela Favela Esportes, do grupo Favela Holding, em parceria com a CUFA. A edição deste ano contou com o Itaú Unibanco como patrocinador oficial, juntamente com a Gol, apadrinhamento da LOUD, operação da Garena, coprodução da LNK Gaming e apoio da Alô Social. Em parceria com a Agência Druid, o campeonato também está fazendo parte da campanha #IssoMudaOGame, do Itaú, que procura aproximar o público do universo gamer e promover transformação e impacto social por meio dos esports. Maiores informações sobre o showmatch podem ser encontradas no site oficial e nas redes sociais da Taça das Favelas Free Fire no Instagram e Twitter .

As doações devem ser feitas pelo Pix [email protected]