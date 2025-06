moto g71 5G é lançado no Brasil

A Motorola anuncia o início das vendas do moto g71 5G a partir de hoje em todo o Brasil. Ele chega para reforçar o portfólio 5G da Motorola e está pronto para a experiência da tecnologia 5G1.

O moto g71 5G é um smartphone projetado para gerenciar as tarefas do dia a dia com potência e eficiência. O modelo é equipado com o processador Snapdragon 695, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB2, além de um design sofisticado. Sua bateria tem capacidade de 5000 mAh e vem com TurboPowerTM 30 na caixa, além de fones de ouvido.

Outro destaque do produto é a tela Max Vision OLED de 6,4 polegadas e resolução Full HD+, que deixa as imagens mais fluidas e as cores vibrantes para que o usuário possa ter uma experiência ainda mais imersiva na hora de assistir filmes e séries ou ainda curtir jogos mobile. O aparelho também possui câmera tripla com sensor principal de 50 MP, a qual garante clareza em qualquer iluminação, e um sensor avançado com duas perspectivas incríveis Sua lente ultra-wide de 118°enquadra 4 vezes mais na foto que a câmera principal e utiliza o sensor de profundidade para desfocar o segundo plano automaticamente e dar um toque de retrato profissional aos seus cliques.

O moto g71 5G já está disponível no Brasil, incluindo canais próprios, operadoras e os principais varejistas do País, com preço sugerido de R$ 2.999, na cor azul.

Avisos Legais

Certas características, funcionalidades e especificações de produto podem depender da disponibilidade de rede e estão sujeitas a termos, condições e taxas adicionais. Todas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. MOTOROLA, o logotipo do “M” estilizado, Moto e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Snapdragon, Snapdragon Elite Gaming, e Snapdragon Sound são marcas ou marcas registradas da Qualcomm Incorporated. Snapdragon, Snapdragon Sound, e Snapdragon Elite Gaming são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias. Dolby e Dolby Atmos estão entre as marcas registradas ou não dos Dolby Laboratories, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Bluetooth é uma marca do Bluetooth Special Interest Group (SIG). Google e Android são marcas registradas de Google LLC. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares.

©2021 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

¹Aparelho compatível com a tecnologia 5G (frequências descritas na página do produto). Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país, do provedor de rede e do plano de dados contratado pelo usuário.

2O armazenamento disponível ao usuário é menor, devido aos softwares pré-instalados e outras funções, que utilizam parte dessa capacidade, e está sujeito a alterações, devido a atualizações de software. Suporta cartão microSD de até 512 GB; o cartão microSD é vendido separadamente. Conteúdos com restrições de direitos autorais podem não ser transferidos ao cartão. Para mais informações acessar www.motorola.com.br