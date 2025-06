Marcas de produtos da Positivo Tecnologia têm ofertas exclusivas para o Natal

O final do ano chegou junto com a busca pelo presente ideal para amigos e familiares. Quem deixou as compras para última hora tem uma boa notícia: as lojas on-line das marcas Anker, VAIO estão com descontos especiais em produtos que atendem diferentes perfis e necessidades, desde aqueles que querem deixar suas casas mais inteligentes com dispositivos conectados até os que precisam de um computador novo para aumentar a produtividade em 2022. As promoções são válidas até 31/12 e os compradores ainda podem aumentar os descontos pagando com PIX ou boleto.